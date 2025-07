El aviso de Koldo: "Es muy difícil que acaben conmigo"

A medida que Koldo García se sintió cuestionado por los rumores de que «estaba pidiendo dinero para que pudieran conseguir contratos públicos» –por lo que José Luis Ábalos, «el jefe», le habría trasladado su preocupación–, y posteriormente al comprobar que la Guardia Civil le estaba siguiendo –lo que retrasó una reunión con Santos Cerdán en diciembre de 2023–, el exasesor ministerial deja traslucir en algunos audios que almacenaba en sus móviles y en una grabadora su confianza en que sería capaz de afrontar la situación. «Es muy difícil que acaben conmigo, no imposible, pero muy difícil», llega a afirmar en una de esas grabaciones.

«Todos te utilizan y el muerto te cae a ti, aunque seguramente se benefician otros», le asegura en otra ocasión (21 de enero de 2021) Ábalos (seis meses antes de ser cesado), después de que Koldo le traslade al todavía ministro de Transportes que «el hijo puta de Euskadi habla directamente con Isabel (en referencia a Pardo de Vera, en esas fechas presidenta de ADIF) para conseguir las cosas».

En esa conversación también estaba presente Santos Cerdán, según reflejó la Unidad Central Operativa (UCO) en el informe que precipitó la imputación del ex secretario de Organización del PSOE y su comparecencia ante el juez del «caso Koldo» en el Tribunal Supremo, que terminó con el que fuera «mano derecha» de Pedro Sánchez en prisión.

«Yo solo te digo que nos utilizan. A ti, a mí, a él, cuidado, no dejarnos utilizar... Nos utilizan y luego algunos hablan», le advertía en esa ocasión Santos Cerdán según el informe policial (el exdiputado socialista sigue afirmando que no se reconoce en esos audios).

Dos años escondido "en una puta esquina"

Dos años después, en una reunión el 12 de diciembre de 2023 con Santos Cerdán, quien se había mostrado renuente a verse las caras porque, tal y como le confiesa, le habían avisado de que iba a terminar imputado por la Guardia Civil, Koldo muestras su disposición a quitarse de en medio.

Tras quejarse, eso sí, de que lleva «dos años y tres meses» escondido «en una puta esquina» tras hacer «absolutamente todo lo que me han pedido», incluso cosas que le habría pedido el "presidente" a través de «Jose» (Ábalos).

«Las hice y he desaparecido. Yo nunca he dado un problema», se reivindicaba en esa ocasión Koldo, tal y como reflejó la UCO en su extenso informe sobre los audios que el exasesor de Ábalos almacenó entre 2019 y 2023.

Esos audios dejan constancia de que las gestiones que asumía traspasaban fronteras. Así queda de manifiesto en una grabación de una mujer sin identificar que Koldo guardaba en uno de sus dispositivos, trasladándole problemas de logística en la acogida de varias mujeres en La Habana (Cuba).

"Los puros y el ron van de su cuenta"

«Él va a coger un vuelo de Miami a La Habana para estar con ellas. Para recogerlas, para llevarlas a los mejores sitios, restaurantes y tal», asegura su interlocutora. «Pero yo me pregunto una cosa, él me lo ha dicho un poco así... sé que está en pleno divorcio. ¿Eso lo pagan ellas?». Preocupada por el desembolso que tenga que asumir su amigo con ellas, le aclara: «Los puros te los regala él me ha dicho, los puros no hay problema y el ron también».

«Pero el tema de taxis... –asegura–. Yo recuerdo que los taxis allí mínimo al día un taxi para llevarlas a ellas de arriba para abajo son 50 dólares diarios». «¿Entonces restaurantes y tal eso ellas se ocupan de eso o le digo a mi amigo que tiene que tirar de cash?», le pregunta directamente. «Si tiene que tirar de cartera le veo haciendo de puto», bromea. «Tú me dices cómo se hace». «Pero que de los puros no te preocupes que se encarga él –insiste–. Los puros y el ron van de su cuenta».

Y vuelve a reiterar a Koldo que necesita «saber cómo funciona el resto porque le voy a meter un chuzo que se tiene que coger un vuelo el lunes para irse a La Habana. Entonces para que sepa cómo va el movimiento, para que no quede mal».

Estos audios constatan el papel de «hombre para todo» de Koldo no solo durante su etapa como asesor de Ábalos, sino también en los años previos y también tras su fulminante salida del departamento que dirige Óscar Puente. En ese sentido, destaca otro audio enviado a un tercero en el que le trasladó su interés por averiguar si habían preparado «la factura de 4.000 euros de lo del gallego».