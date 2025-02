Los barones del PP pactan no ir a las urnas aunque Vox bloquee sus cuentas

Vox será el responsable de dejar en el aire los presupuestos autonómicos de 11,5 millones de personas. Y tendrá que explicarlo. Es la reflexión que surge de la dirección nacional del PP ante las amenazas del partido de Santiago Abascal de dejar sin presupuestos a Aragón, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y las Islas Baleares.´

Las comunidades del PP se han alineado para resistir el órdago que viene impuesto desde Madrid y no prevén adelantar elecciones a pesar de que ello suponga que tengan que gobernar con sus cuentas prorrogadas. No ven tampoco problema en ello, a pesar de que ello arriesgue el discurso nacional del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha visto obligado a prorrogar presupuestos dos veces consecutivas. Génova está de acuerdo en no ceder, aunque asegura que cada comunidad tiene autonomía para tomar sus decisiones.

En los últimos días, Santiago Abascal ha reforzado su exigencia de que el PP rompa en cada comunidad de manera expresa con el pacto verde y el pacto migratorio en Europa para dar el «ok» a las cuentas autonómicas. Quiere el líder de Vox una «renuncia expresa» de cada presidente autonómico y según vaya disponiendo de esa «entrega de armas», irá desbloqueando la situación económica en cada territorio. Una reclamación que ha caído en saco roto en las comunidades interpeladas. Es más, en la mayoría de territorios consultados no creen que Vox cumpla con su órdago. No han visto de momento cambios ni tampoco comunicación oficial de los partidos regionales de las nuevas líneas rojas impuestas por Abascal. Vox, sin embargo, cree que podría llegar a producir una división en el PP al poder convencer algún presidente autonómico, aunque da por perdido al presidente de Castilla y León o a la presidenta de Extremadura.

En las Islas Baleares, la presidenta Marga Prohens retiró los presupuestos tras romper los puentes con Vox a causa de la Ley de Memoria Democrática y acabó prorrogando las cuentas del año pasado. En el Govern balear no ven nada «nuevo» en el aviso de Abascal y precisan que responde a su «estrategia nacional». De hecho, el partido de Vox en Baleares si mostró su voluntad de sentarse a hablar sobre presupuestos con Prohens en esta semana. También ha prorrogado los presupuestos el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Desde esta región aseguran que no están pensando en adelantar elecciones. Por calendario, tocarían en marzo de 2026. No se descarta, sin embargo, que pudiese producirse un «adelanto técnico», esto es, unos meses antes. Extremadura también ha prorrogado los presupuestos tras romper con Vox.

Desde la Comunidad Valenciana desmienten que las conversaciones con Vox estén paralizadas y apelan a la responsabilidad de Vox para sacar adelante las cuentas públicas ante la necesidad de contar con crédito para hacer frente a la reconstrucción de Valencia tras la DANA. Es la comunidad donde más riesgos tendría para Vox tumbar los presupuestos por la situación económica. «Tendrá su coste para Abascal», aseguran en el PP.

Desde el gobierno de Aragón se limita el impacto del órdago de los de Abascal. En el gabinete del presidente Jorge Azcón aseguran que «no han notado cambio» en cuanto a la relación con Vox desde que Abascal pronunciara sus condiciones. «No tiene sentido vincular los presupuestos de Aragón a las políticas europeas», explican. En la Región de Murcia, el presidente Fernando López-Miras asegura que no debería haber problema para Vox en aprobar los presupuestos puesto que él lleva reclamando desde hace tiempo lo mismo, una política migratoria y agraria.

Vox ha optado así por recrudecer sus relaciones con el PP, en un momento en el que sube en las encuestas y coincide con la ola trumpista de la que Abascal hace bandera en España. En la dirección del PP rechazan que esta estrategia les pueda dar beneficio en el medio plazo si finalmente cumplen con su amenaza de tumbar los presupuestos de las comunidades del PP. «Nadie vota a Vox para que rompa gobiernos de centro derecha», advierten. Un dirigente del PP advierte además de que si quieren volver a reconducir las relaciones en el espacio de derechas, Abascal deberá «modular su ambición» y «renunciar a dirigir el PP», recomienda.

De momento, ninguna comunidad ha transmitido a Génova su intención de adelantar elecciones y en los cuarteles de los partidos solo se trabaja con la idea de que el presidente del Gobierno podría aprovechar para adelantar elecciones generales y convocarlas para 2026, esto es, hacerlas coincidir con las andaluzas. Un «as» en la manga que se reserva Pedro Sánchez y del que podría sacar rédito al hacer coincidir las dos citas electorales.