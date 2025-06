Los barones del PP no plantarán a Sánchez por el Rey en la Conferencia de Presidentes

"Plantar a Sánchez implica también plantar al Rey". Así resumen en una comunidad autónoma lo que supondría ejecutar hasta las últimas consecuencias su órdago al Gobierno en la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Barcelona. Este es uno de los argumentos que más ha pesado entre las comunidades autónomas del PP para justificar que acudirán a la cita autonómica con el Gobierno, según ha podido saber este diario.

Las comunidades del PP no se plantean en estos momentos escenificar un boicot a la cita, aunque, esperan que en estos días el Gobierno incluya en el orden del día temas a petición de la mayoría de comunidades autónomas. Según los territorios consultados por este diario, el objetivo es que la Conferencia "no sea un folio en blanco", y por eso rechazan hablar por ahora de un plantón al Gobierno. Es por eso que las once comunidades donde gobierna el PP han enviado escritos al Gobierno con el objetivo de que acepte ampliar el orden del día de la Conferencia de Presidentes. Si esto no se cumple, la mayoría de los territorios apuesta por recurrir la convocatoria en los tribunales. Esto es, solicitar medidas "cautelarísimas" contra una convocatoria que consideran ilegal, como es el caso de Cantabria o Extremadura.

"Uso torcitero"

Era Génova quien había abierto la puerta a la posibilidad de que sus comunidades diesen plantón a Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes. El portavoz del PP, Borja Sémper, acusó al Gobierno de un "uso torcitero" de la Conferencia y no descartó el hecho de que las comunidades no asistna. "La responsabilidad de lo que pase será única y exclusivamente del Ejecutivo", denunció. Si el Gobierno vuelve a dar un portazo, vuelve a saltarse por el arco del triunfo, permítame esta expresión, el propio reglamento y la norma, y hace de su capa un sayo, pues veremos cuál es la respuesta que adoptan los presidentes de las comunidades autónomas", aventuró. De esta manera, desde la dirección popular daban el visto bueno a una posible acción de sus comunidades.

Dar plantón a Sánchez, sin embargo, iría en contra de uno de los principios del propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que siempre ha defendido los marcos institucionales. Ya ocurrió el pasado año cuando el Gobierno convocó una ronda en Moncloa con los presidentes autonómicos, previa a la Conferencia de Presidentes de diciembre en Santander. Entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió no asistir y desde el entorno de Feijóo reconocieron que esa decisión no gustó. Una de las opciones que se baraja en las comunidades autónomas, pero que de momento no está consensuada, es que los presidentes autonómicos acudan al inicio de la Conferencia de Presidentes, donde normalmente el Rey Felipe VI saluda a todos los líderes regionales y, después, tras este foro, abandonen la cita. Pero todavía no hay ningún consenso al respecto.

Los consejeros de Presidencia del PP, junto a Génova, habían consensuado exigir al Gobierno que incluyese la lucha contra la okupación, la financiación de la eduación infantil de 0 a 3 años, la seguridad en el modelo energético, el déficit de infraestructuras críticas, el control de fronteras como una política de Estado, la reestructuración de la deuda y la urgente actualización de las entregas a cuenta por RDL y el déficit de profesionales sanitarios, entre los temas a tratar. Unas iniciativas que, según denuncia el PP, el Gobierno se ha negado a incluir.

De fondo, la mayoría de comunidades denuncian que el Gobierno incumple el reglamento de la Conferencia de Presidentes que detalla que el presidente del Gobierno o un tercio de los presidentes autonómicos podrán solicitar en cualquier momento la inclusión de nuevos asuntos en el orden del día por razón de urgencia. Esto es, once comunidades del PP exigen al Gobierno la inclusión de más temas, que el Ejecutivo niega. Así, desde algunos de los terriorios populares insisten en que el Gobierno "respete" el reglamento y confían en que si lo hace, "será productiva" en palabras del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Sin embargo, para que queden incluidos nuevos temas en el orden del día, según el mismo reglamento, también es necesario el voto afirmativo del presidente del Gobierno. Por tanto, la decisión siempre la tiene Moncloa.

En opinión del presidente de la Región de Murcia, "la prioridad debe ser que la Conferencia de Presidentes no se convierta en la conferencia del folio en blanco como la de Santander o la conferencia del monólogo de Pedro Sánchez en la que no hay ningún tipo de debate ni posibilidad de acuerdos". Desde Galicia, su presidente Alfonso Rueda, reprueba el "formato" de la cita, recordando la última reunión de presidentes en Santander. "Es una serie de monólogos de cada presidente autonómico que no tienen, además, ningún tipo de respuesta y que al final casi sales como entras: expusiste una serie de cosas pero no tienes después ningún tipo de retorno", lamentó.

El enfado, no solo proviene de las comunidades del PP, desde Canarias, critican que todavía no conocen si en el orden del día estará incluida la inmigración. Desde la Federación de Municipios y Provincias se quejan también que no conocen el orden del día de la Conferencia.