Los barones del PP rechazan en un manifiesto el tope a los alquileres: "Provoca menor oferta de vivienda"

Tras haber presentado una ley para ayudar a la conciliación, el PP tiene ahora la intención de impulsar una iniciativa sobre vivienda. En concreto, este mismo mes de octubre, el PP va a presentar su proposición de ley sobre vivienda, que incluye medidas para facilitar la construcción de inmuebles para aumentar la oferta, ayudas para la compra con exenciones fiscales y protección para los propietarios ante los "okupas". En este contexto, los 14 barones del PP con gobierno autonómico, que se han reunido este jueves con Alberto Núñez Feijóo en una conferencia sectorial, han firmado un manifiesto de siete puntos que recoge el posicionamiento del partido en materia de vivienda y todos ellos se comprometen a rechazar la aplicación de los topes a los alquileres pese a las amenazas de la ministra Isabel Rodríguez: "Esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios".

El primer punto del manifiesto defiende el "reparto equitativo" de los fondos entre todas las autonomías, después de que la ministra Rodríguez amenazara con cortar el grifo de los fondos europeos a las autonomías que no apliquen la Ley de Vivienda, que implica limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas. De momento, la Ley de Vivienda tan solo se está aplicando en Barcelona, con resultados desastrosos por la desaparición de oferta de vivienda para el alquiler. En el segundo punto del manifiesto, en línea con el primero, los barones del PP manifiestan su "rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de España de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda utilizando los recursos económicos de todos los españoles".

"Rechazamos igualmente el procedimiento anunciado para hacerlo, mediante un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta", recoge el tercer punto del manifiesto. Ya en el cuarto punto, el documento hace referencia al rechazo a topar los precios de los alquileres porque "es una decisión potestativa, y por tanto legal, de las comunidades autónomas no declarar en sus territorios Zonas de Mercado Tensionado y, por tanto, no intervenir los precios de los alquileres". En este sentido, cabe recordar que las competencias de vivienda corresponden a las autonomías y, por tanto, son los gobiernos autonómicos quienes deciden si aplican esa Ley o no. Ahora mismo, 14 de las 19 autonomías españolas están en manos del PP. "Esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios. Las comunidades autónomas cumplimos la ley, como no puede ser de otra manera", añade ese cuarto punto.

En el quinto punto, advierten que no toleran "la amenaza y el chantaje" de Rodríguez porque la Ley de Vivienda "se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos". En el sexto punto, los populares reclaman que el Gobierno "dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema que ya es acuciante para una mayoría de la población española, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en general". "Proponemos que la acción política de todos los representantes públicos en esta materia esté guiada por el diálogo, el planteamiento técnico riguroso y la evaluación de las políticas públicas", señala el PP en el último punto.

Más allá de los siete puntos, el PP dibuja una fotografía del estado de la vivienda actual tras seis años de Gobierno de Sánchez. "En estos seis años de Pedro Sánchez como presidente, la vivienda ha pasado de ser el decimosexto problema que más preocupa a los españoles a convertirse en el segundo", resumen los populares, quienes recuerdan que entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de los alquileres se ha incrementado un 32%. Además, "desde la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda, en mayo de 2023, el aumento ha sido de casi un 13%".

"Otro de los grandes problemas en estos años es el que se ha generado con la llamada ocupación, que se cifra en 78.800 viviendas en el conjunto de España; es decir, una cifra equiparable a ciudades como Toledo o Guadalajara", advierten los populares, en referencia a la "okupación", un problema que el Gobierno trata de minimizar. "En la campaña electoral de 2023, Sánchez anunció la construcción de 183.000 viviendas, que nadie sabe todavía dónde están", ironizan.

Ley del PP sobre vivienda incluye poner más facilidades para la construcción de vivienda, con la liberalización de suelo y la reducción de los plazos para la edificación eliminando burocracia y agilizando los trámites administrativos. Para ello apuesta por modificar la ley del suelo para que la administración sea eficaz y no un freno en la rehabilitación de vivienda o en el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos. También darán ayudas para la compra de vivienda como la exención de impuestos a los jóvenes en los cuatro primeros años o la bonificación del 100% del impuesto de donaciones.

También cabe recordar que el PP tiene en tramitación una ley para combatir la "okupación", aunque el PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, la tienen paralizada. La iniciativa podría salir adelante ya que tanto Junts como PNV han colaborado ya en la primera fase tramitación (toma en consideración).