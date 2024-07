Barrabés declarará este lunes ante el juez desde su casa

La próxima semana será clave en la continuación de las diligencias acordadas por el juez Juan Carlos Peinado en el "caso Begoña Gómez".

Como parte de la causa se investiga la posible intervención de la mujer de Pedro Sánchez en las adjudicaciones públicas que le concedió una entidad estatal (Red.es) al empresario Juan Carlos Barrabés, con el que codirigía una cátedra en la Complutense, ya que Gómez le firmó distintas cartas de recomendación que se habrían tenido en cuenta para su concesión.

También se investigan otros varios contratos que firmó el empresario con el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Barrabés prestará sobre ello declaración ante el instructor del procedimiento por videoconferencia desde su domicilio como testigo clave de los hecho en los que se analiza si pudo haber tráfico de influencias y corrupción por parte de Gómez.

Tras varias declaraciones del empresario suspendidas y aplazadas por los problemas de salud que padece y que le mantuvieron ingresado en un centro hospitalario madrileño.

También será cuestionado sobre los hechos este lunes el que era el presidente del grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022, Luis Martín Bernardos.

El viernes será el turno de la esposa del también líder del PSOE como investigada en el procedimiento que depende del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Finalmente ella no tendrá que estar presente en el interrogatorio a Barrabés al no ser considerada ya prueba reconstituida, como en un inicio de planteaba. Y, precisamente, por lo que en un reciente escrito le recordó el juez Peinado a la mujer de Sánchez que podría ser detenida si no acudía presencialmente a la declaración de este.

La intención del juez era que la declaración quedase grabada como prueba preconstituida en el proceso, especialmente de cara a la celebración futura de un juicio.

El pasado viernes día 5 Begoña Gómez acudió, acompañada de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, a la citación en la que tendría que prestado declaración, pero que se acabó suspendiendo porque no había recibido copia de la querella que presentó Hazte Oír y que se acumuló a la inicial de Manos Limpias que permitió el inicio de las pesquisas judiciales.