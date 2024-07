Begoña Gómez se niega a declarar en su segunda comparecencia ante el juez

Begoña Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar en su segunda comparecencia ante el juez que le investiga por un posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La esposa de Pedro Sánchez ha entrado en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid a las 10:12 horas, acompañada de cuatro personas y vestida de traje negro. Sin embargo, nada más comenzar la comparecencia, ha comunicado al magistrado Juan Carlos Peinado que no iba a declarar, tras las reiteradas quejas de su abogado en las últimas porque, según sostiene, el juez no ha precisado los hechos por los que se la investiga.

Apenas 15 minutos después de su llegada a Plaza de Castilla, ha abandonado los juzgados. Dos semanas después de su primera comparecencia -una declaración que el juez decidió aplazar a instancias del abogado de la esposa de Pedro Sánchez, que se quejó que no se la había dado traslado de la denuncia de Hazte Oír, una de las acusaciones populares-, Begoña Gómez ha acudido a los juzgados rodeada, como entonces, de excepcionales medidas de seguridad. Y con el aval de la jueza decana para acceder a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje para preservar su integridad física.

No solo eso. La investigada ha comparecido entre las mismas quejas de su abogado, Antonio Camacho, sobre lo que considera una investigación prospectiva en la que el juez no precisa del objeto del procedimiento. Peinado le precisó que, una vez que la Fiscalía Europea asumió la investigación de los contratos a Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, en las adjudicaciones que contaron con el aval por escrito de Begoña Gómez, la investigación se centraba en otros contratos a dicha sociedad (de hecho, el instructor pidió seis expedientes de contratos adjudicados por Red.es, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Ayuntamiento de Madrid) y en su actividad profesional desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, en el marco de sus vínculos con Barrabés recogidos en la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la actuación judicial.

Pero tras la fugaz comparecencia de Begoña Gómez el pasado día 5, lo cierto es que las diligencias de investigación se han centrado en las supuestas irregularidades en el máster de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Horas después de su paso por los juzgados, testificó ante el juez el rector de la UCM, Joaquín Goyache, que aunque negó cualquier irregularidad explicó a Peinado que fue convocado por Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa para proponerle la creación del máster, como así sucedió tres meses después.

En estas dos semanas también se ha conocido el escrito remitido al magistrado por la Complutense en el que arroja sombras sobre una posible apropiación indebida por parte de Begoña Gómez de la plataforma de medición de impacto social y ecológico para pymes desarrollada en el seno de ese máster, que terminó registrando a su nombre a espaldas de la universidad. En ese informe, la universidad se queja de la falta de colaboración de la investigada en la investigación interna de la UCM para esclarecer la firma de tres contratos (uno de ellos con la rúbrica de Begoña Gómez) por importe de más de cien mil euros.

Para avanzar en esa investigación -que la defensa de la esposa de Sánchez considera extramuros del objeto de la causa- el juez escuchará hoy mismo al vicerrector de la Complutense José María Coello y a su antecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio, que presidió la Comisión Mixta de Seguimiento de la cátedra de Begoña Gómez.