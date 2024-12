Bildu se olvida de colocar el Belén en La Taconera de Pamplona

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha pedido al alcalde de Pamplona Joseba Asiron (EhBildu) “que coloque, tal y como se hace todos los años por estas fechas, el Belén de la Taconera. De hecho, son muchos los pamploneses que lo están preguntando, porque este Belén es ya una tradición de Pamplona”.

El Belén, que se coloca en los fosos de la Taconera, emplea una veintena de figuras de tamaño real. “Son elementos de 1,6 y 1,7 metros, salvo los Reyes, que alir en camello suben hasta los 2,5 metros. Por tanto, sae trata de un Belén con mucha presencia y que es muy visitado todos los años.

El año pasado se empezó a colocar a finales de noviembre, por lo que desde UPN se temen que “Asiron haya decidido no colocarlo. Ya sabemos que hay ciertas tradiciones que no le gustan, así que puede ser que haya decidido eliminarlo de manera unilateral”. Para los regionalistas, esta es una muestra más de que “Asiron no piensa en todos los pamploneses y de que antepone sus ideales. Ha pasado también con el buzón real del Ayuntamiento, que no lo ha colocado. Solo puso para el Olentzero, y después de nuestra petición -había cartas tiradas junto a los Reyes Magos- finalmente lo ha instalado”, han asegurado.