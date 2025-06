En el desguace de la legislatura aparece la “fontanera” para terminar de abrir el grifo de la escoria. Siempre intuyo que llegamos al techo, pero ni dando saltitos rozamos con la yema de los dedos el tope de la indecencia política actual. Funciona de manera automática y siempre existe la posibilidad de enfangarse más en el chapoteo. Lo peor de todo es que el tufo se nutre de las entrañas del PSOE, tan adentro, que García Page se remanga con tiempo para que no le salpique en las próximas elecciones. Tan difícil de entender, que el partido observa, en un estado catatónico, el siguiente movimiento del presidente Sánchez, temblando por tener que salir en la foto con el resistente. Ya sólo queda él y su atomizado Gobierno pide tiempo muerto para digerir esta vía de agua que hunde el barco. Sánchez entiende que el periodismo acota su discurso, dedica esfuerzos a explicar sus mentiras, fiscaliza su gestión; hace su trabajo. Lo mismo que los fiscales y los jueces en su papel de balanza del Estado de Derecho, también en el punto de mira del sanchismo. Casualidades de la vida. Por eso, aprovechando la aparición de una bandada de aficionados y falsos periodistas ajenos a la profesión, arremetió contra los bulos y la desinformación. Él claro, experto en mangoneos y manipulaciones, alerta del peligro ante la opinión pública y amenaza con restricciones a los medios de comunicación que no comulgan con su credo. En estas, conocemos por la prensa los audios de Leire Díez intentando embarrar a la UCO para salvar el culo a su partido. Según ella, realizaba una investigación periodística con vistas a la publicación de un libro dedicado a destapar las cloacas del poder en España. Una autobiografía, entiendo, en la que explica cómo se exonera a un ex ministro socialista del peso de la Justicia en España lanzando mierda contra la Guardia Civil. La verdadera cloaca frente al periodismo riguroso, veraz y profesional que desmonta un bulo llamado Leire