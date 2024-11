Alsina conversa en exclusiva con los Reyes en Chiva, zona cero de la DANA

Carlos Alsina ha conversado esta mañana en exclusiva con Sus Majestades los Reyes, don Felipe y doña Letizia, durante su visita a la localidad valenciana de Chiva, en la zona cero de la DANA.

Alsina realizaba en directo el programa ‘Más de uno’ de Onda Cero en las calles de la localidad, cuando pasadas las 11.30 h de la mañana llegaban al municipio los Reyes, que se acercaron a saludar a Carlos Alsina en directo.

“Venimos a escuchar, a estar, compartir; estar con los damnificados. Seguir manteniendo la atención. Esa atención que, como tú bien dices en tu programa, tiene que ser constante. No debe nunca decaer”, le dijo la Reina Letizia a Alsina, a quien luego preguntó: “¿Tú cómo llevas el programa? ¿Tú cómo estás?”.

“Yo estoy escuchando, que es a lo que llevo viniendo estas semanas; escuchando cómo los estados de ánimo van cambiando también, aunque sigue habiendo mucho dolor bajo los corazones de todas estas personas como ustedes bien saben”, le explicó el director y presentador de ‘Más de uno’.

La Reina quiso saber si Carlos Alsina iba a seguir haciendo programas junto a los afectados de la DANA. “¿Vas a volver más veces?”, preguntó doña Letizia. “En eso estamos. ¿Ustedes también?”, respondió Alsina, devolviéndole la pregunta.

“Nosotros también. Me alegro mucho de verte”, concluyó la Reina, no sin antes aprovechar el encuentro en las calles de Chiva para dar la enhorabuena por la cobertura que Onda Cero está haciendo de la tragedia de la DANA: “A todo tu equipo y a ti [Alsina], en particular por todo lo que habéis hecho”.

Por su parte, don Felipe aseguró a Carlos Alsina que “estamos encantados de venir. Es verdad que ya ha cambiado mucho la situación, pero esto va a tardar mucho tiempo y hay que mantener la ayuda y el apoyo”.

Alsina le preguntó a Su Majestad: “¿El Rey cree que las instituciones tienen que pedir disculpas a los ciudadanos por no la falta de diligencia en las primeras horas?”, a lo que don Felipe respondió: “Creo que hay que estar cerca de los ciudadanos en todo momento, sufriendo con ellos y apoyándoles en todo momento para salir adelante”.