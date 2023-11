Carlos Mazón: "Sánchez ha pactado que los catalanes coman aparte"

Es uno de los dirigentes autonómicos que, por peso del territorio que preside, liderará, junto con otros barones, la batalla contra los acuerdos del PSOE con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para sostener a Pedro Sánchez en La Moncloa. En la conversación detalla por dónde irán las actuaciones en los próximos meses y también hace balance de su pacto de coalición con Vox.

Desde la dirección nacional de su partido se ha criticado con mucha dureza el plan de condonación de deuda que el PSOE ha negociado con los independentistas para Cataluña a cambio de la investidura de Pedro Sanchez. Pero, si se pone en marcha, ¿usted se acogerá a él atendiendo a los intereses de los valencianos?

No hay ninguna propuesta firme, solo ruido y maniobras de engaño. En la Comunidad Valenciana lo que necesitamos es un nuevo sistema de financiación justo y equilibrado, en el que deje de haber vencedores y vencidos. Somos la comunidad peor financiada de España, y casi el 70 por ciento de esa deuda se debe al modelo de financiación que está en vigor. El resto es responsabilidad de la mala gestión de Ximo Puig y del Pacto del Botánic. Frente a esta herencia, desde el primer día que formamos Gobierno nos marcamos como objetivo corregir el rumbo y ahí están ya los primeros resultados: Standard & Poor’s acaba de elevar el rating de la Comunidad Valenciana precisamente en base a los presupuestos serios que hemos presentado.

Bien, pero si hay una propuesta de condonación de deuda del Ministerio de Hacienda, entrarán en ella o exigirán lo mismo que reciba Cataluña, con independencia de cómo avance la reforma del sistema de financiación. ¿O es una conclusión equivocada?

De momento, solo hay una trampa de mucho ruido y pocas nueces. Cuando se nos convoque, sea en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o en la Conferencia de Presidentes, si es que se nos convoca, y si hay una propuesta seria, iremos a representar a más de cinco millones de valencianos y defenderemos sus intereses.

¿Eso entonces es un «sí»?

Le repito que aquí yo solo veo mucha maniobra de distracción para así camuflar que se ha cambiado una investidura por un sistema singular de financiación solo para Cataluña, lo cual es una irresponsabilidad y atenta contra el principio de igualdad entre todos los españoles.

¿Pero usted cree que ese compromiso de pacto fiscal para Cataluña puede llegar a ejecutarse?

Hablar de pacto fiscal es una manera de engañarnos con las palabras, porque lo que está encima de la mesa es la negociación de un cupo singular para Cataluña, que vaya más allá incluso del cupo vasco, y que responde a un chantaje al presidente del Gobierno a cambio de mantener su estatus en La Moncloa, para que los catalanes coman aparte del resto de españoles.

La pregunta era si cree que ese pacto fiscal catalán puede ser solo palabrería de Pedro Sánchez para ganar tiempo porque no sea viable su aplicación.

Para que Sánchez resista en La Moncloa están apretando tanto la esponja de la singularidad de determinados territorios que nos estamos cargando la igualdad y la solidaridad interterritorial. Desde el momento en el que Rodríguez Zapatero pactó con Carod Rovira un sistema de financiación en un cuarto oscuro, el modelo ha ido deslavazándose cada vez más. Y el remate final es este acuerdo de Sánchez con Puigdemont para financiar con privilegios la Sanidad, la Educación y los servicios sociales de Cataluña y que así haya españoles de primera y de segunda.

Ese modelo de financiación que critica tampoco lo cambió Mariano Rajoy en su etapa de gobierno. Y entonces no se escuchó a los presidentes autonómicos del PP quejarse.

Mariano Rajoy nos sacó de la peor crisis y salvó a las comunidades con el Fondo de Liquidez y el Plan de Pago a Proveedores. Quizá, al final de su mandato, con más estabilidad, pudo acelerar el nuevo sistema. Pero Sánchez le hizo una moción de censura y el sistema actual es responsabilidad de Zapatero.

Carlos Mazón La Razón

¿Con cuánto dinero debería compensarse la infrafinanciación de la Generalitat que usted denuncia?

Todos los organismos reconocen que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada. No se trata de un mercadeo de cifras. No vamos a ser menos que nadie. Eso ya se lo aseguro, porque lo hemos sido con la burla del PSOE demasiado tiempo. Lo primero es la reforma del sistema de financiación. Basta de sondeos o juegos.

Por cierto, se empieza a notar que dentro de su partido crece la resignación ante la posibilidad de que la amnistía y los acuerdos con Puigdemont sean irreversibles, y a que quedan otros cuatro años de legislatura de Sánchez.

No tengo una bola de cristal para adelantar cuánto puede durar la legislatura, pero sí es evidente que se levanta sobre un campo de minas en el que en cualquier momento puede estallar una de ellas. También le digo que en el PP no hay resignación, sino compromiso firme y de todos para dar la batalla cada día, y con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, para garantizar la igualdad de los españoles. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando con la Abogacía General de la Generalitat el texto de la amnistía para ver si puede ser recurrido, una vez que esté aprobado. Y lo mismo haremos con las decisiones fiscales y demás elementos del pacto político firmado por Sánchez y Puigdemont que vayan contra el interés general de todos los españoles. Nosotros, como Gobierno autonómico, iremos hasta donde haya que llegar para defender los derechos de los más de cinco millones de valencianos que representamos.

Han criticado también desde la dirección nacional de su partido con mucha dureza el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, consecuencia también del pacto con Puigdemont. Pero una vez que se ha puesto en marcha, ¿usted sería partidario de dejar el sistema tal y como está o debería volver a prohibirse el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales si el Partido Popular llega al Gobierno?

No creo que este sea un asunto especialmente relevante. A mí no me parece necesario que entre españoles tengamos que usar un pinganillo para entendernos en la sede de la soberanía nacional, pero, dicho lo cual, lo que no puedo aceptar es que si la decisión es que se hablen las lenguas cooficiales, se excluya al valenciano. Esto de jugar a que somos parte de los «países catalanes» no es aceptable, y no vamos a quedarnos callados. Hay cuatro lenguas cooficiales y el valenciano cuenta también con la protección de nuestro Estatuto.

¿De verdad ve como una amenaza real el proyecto de los «países catalanes»?

Yo he sido testigo de cómo se ha intentado avanzar en esa dirección con el Gobierno de Ximo Puig. Durante estos últimos ocho años hemos visto que desde la Generalitat se imponía una agenda procatalanista en las escuelas. Hemos visto cómo se ponía en marcha la oficina de la «Policía Lingüística», copiando el modelo catalán. Y también hemos visto cómo se han dado decenas de millones de euros a entidades que trabajan por los «països catalans». Si es que hasta los consejeros de Puig se manifestaban el Día de la Comunidad Valenciana proclamándonos parte de los «países catalanes». Afortunadamente, la buena noticia es que del «procés» se sale, en la Comunidad Valenciana lo hemos demostrado y desde aquí vamos a seguir trabajando para revertir la situación actual porque no debemos pasar por alto que el «procés» sigue siendo el objetivo de los independentistas y continúan trabajando en él.

«Pedro Sánchez engañará al independentismo con los pactos firmados y no cumplirá». ¿Usted se lo cree?

Pensábamos que no iba a aprobar los indultos, y lo hicieron. Pensábamos que acabar con la sedición en España era una simple amenaza, y también la aprobaron. Pensábamos que no se iba a abaratar la malversación, y se abarató. Escuchamos de boca del propio Pedro Sánchez decir que la amnistía era inconstitucional y ahora hay una ley de amnistía. Por tanto, está documentado que con Pedro Sánchez siempre se cumplen nuestras peores previsiones y, por eso, este es el momento de luchar desde la democracia y desde la serenidad, pero también desde la determinación. Y hay que hacerlo en todos los ámbitos, porque los independentistas no van a parar, no van de farol, y Sánchez les dará todo lo que pidan para resistir en Moncloa.

¿En «todos los ámbitos» quiere decir que deben seguir con las protestas en la calle?

Hay que seguir en la democracia. Hay que seguir en la libertad, hay que seguir con nuestros principios y con nuestros valores. La estrategia de la calle supone también amparar a mucha gente que, más allá de los propios partidos políticos, quiere expresarse, y nosotros tenemos que servir de canal para que la gente se exprese.

¿Qué piensa de los grupos violentos, de extrema derecha, que protagonizan altercados en convocatorias vinculadas a Vox?

He condenado estos días todo tipo de violencia. A mí no me gusta ir a la sede de ningún partido, aunque sea en silencio, y no lo promuevo. A mí me gusta de día y con la cara limpia. Las capuchas y bengalas son tan malas como el chantaje separatista.

¿La calle es suficiente mecanismo de oposición?

La calle es un mecanismo de canalización del malestar de los ciudadanos, pero nosotros no podemos estar en la calle todos los días, eso también es verdad, y debemos ser fieles a un relato nítido de lo que es la democracia y el encuentro. No podemos apelar al encuentro si estamos en el desencuentro. En suma, de lo que se trata es de seguir trabajando por la democracia desde todos los ámbitos, como le he dicho antes, sin perder la confianza, sin perder la determinación y sabiendo que, desgraciadamente, esto va a durar un poco más de lo que todos desearíamos.

¿Comparte con Ayuso la impresión de que caminamos hacia una «dictadura»?

Comparto que cada día la esfera de la libertad y de la igualdad es más reducida. Esto hay muchas maneras de expresarlo, pero, desde luego, todos los procesos de liquidación de la democracia comienzan con la ruptura de la separación de poderes y del principio de igualdad entre territorios o entre personas.

Carlos Mazón La Razón

¿Está satisfecho con su acuerdo de coalición con Vox?

Los hechos están ahí. Hemos reducido el gasto político a la mitad. Hemos abierto la libertad educativa en los colegios y hemos eliminado la imposición del catalán. Hemos acabado con el «impuesto de la muerte» (el impuesto de sucesiones) y hemos iniciado una reforma fiscal, que favorece las inversiones por la vía de la estabilidad y de la simplificación administrativa. Creo que hemos arrancado bien, tenemos claras las prioridades y, aunque seamos partidos distintos, hay un solo Gobierno, que es una gran diferencia con lo que pasaba entre Puig, Oltra y los de Podemos. Soy optimista porque creo que estamos primando la responsabilidad sobre las diferencias que lógicamente podemos tener como partidos independientes.

Bueno, todas las polémicas están viniendo de sus socios.

Las polémicas normalmente suelen depender de quien las alimente, que unas veces es la oposición y otras el ámbito mediático. Yo me muevo diariamente en la calle y no hay nadie que me pregunte por ninguna polémica, al contrario, me animan a seguir por la senda por la que vamos y que supone acabar con un «procés» a la valenciana, que no haya un hermano del presidente de la Generalitat que se lleva ayudas concedidas a dedo, que Mónica Oltra ya no esté, que Compromís ya no actúe como el Ejército catalanista en la Comunidad Valenciana, que ya no seamos la comunidad con más presión fiscal de España, que las rentas más bajas empiezan a tener deducciones de IRPF, que haya una Dirección General de atención primaria que antes no había y que, por fin, haya una estrategia contra la salud mental. Estamos actuando, además, de manera coordinada, como le dije antes, y conscientes de que por encima de los intereses de los dos partidos están los de más de cinco millones de valencianos.

¿También están actuando de forma coordinada contra la violencia machista?

Pues puedo decirle que por fin hay un Gobierno en la Comunidad Valenciana que no cierra juzgados de violencia de género, como sí hizo Ximo Puig. Además, de nuevo las mujeres tienen acceso a la doble prueba en sus mamografías, lo que había eliminado el Gobierno de Puig, y esto es muy importante en la detección oncológica. Además, estamos reforzando toda nuestra estructura de protección a las víctimas de violencia machista, y lo estamos haciendo desde una Vicepresidencia de Igualdad y con un comisionado por la igualdad y otro por la diversidad. Este Gobierno gestiona con hechos y no con propaganda.

¿Está diciendo que han enterrado el programa de Vox que niega la violencia machista?

No, estamos aplicando el programa de gobierno que entre todos estamos haciendo, y sobre la base del diálogo, que es como deben de funcionar los gobiernos de coalición.

¿A usted le preocupa el cambio climático?

Claro que me preocupa el cambio climático, me preocupa extraordinariamente, y también me preocupa la sostenibilidad. Por eso trabajo para que la lucha a favor de la sostenibilidad sea de verdad y no «fake».

¿A qué o a quién se refiere?

Le voy a poner un ejemplo: una de las grandes pancartas que utilizan Compromís y Podemos para reflejar su dedicación a la lucha contra el cambio climático es la que niega la ampliación del puerto de Valencia, porque dicen que supuestamente puede desproteger a nuestra Albufera. Y les da igual que haya suficientes informes, incluso informes de impacto medioambiental, los cuales reconocen la compatibilidad de la ampliación del puerto de Valencia con la sostenibilidad de la Albufera: es decir, que están eliminando posibilidades de crecimiento y de desarrollo en base a un ecologismo «fake». Hace cinco años se negó la construcción de un gran centro comercial, el cual iba a traer miles de puestos de trabajo, en base a un plan de protección del río Turia que también era «fake», y los tribunales así lo han confirmado. E igualmente, durante ocho años han estado eliminando inversiones en energías renovables, energías limpias o energías fotovoltaicas con la misma excusa de ese ecologismo «fake». En resumen, que nos hemos quedado sin ampliación del puerto de Valencia, sin inversiones comerciales que conllevaban mucho empleo y sin energías renovables por un ecologismo ideológico e improductivo. Frente a todo esto, este Gobierno es el que ha puesto en marcha el plan de protección de la Albufera de Valencia, y lo hemos hecho en nuestro primer mes.

Hablando de las coaliciones con Vox, ¿siente alguna responsabilidad en que Feijóo no sacara la mayoría necesaria para alcanzar La Moncloa?

¿Cómo?

Lo digo por la conclusión a la que llegaron en Madrid, después de las elecciones generales, de que los pactos autonómicos con Vox les penalizaron en las urnas.

Hay muchas cosas que se piensan y se dicen desde Madrid sin conocer los demás territorios.

Entonces, ¿usted cree que esos pactos, y el suyo concreto, no afectaron? ¿Que si no se cumplieron las expectativas es solo responsabilidad de la estrategia nacional?

El Partido Popular en la Comunidad Valenciana contribuyó en las elecciones generales con muchos más diputados al resultado global del Congreso que si no hubiéramos firmado la coalición. Tras la puesta en marcha del Gobierno del cambio de la Comunidad Valenciana, crecimos en casi 60.000 votos más que el mes anterior y pasamos de nueve diputados nacionales a 15.

Ese crecimiento pudo no compensar el voto que se fue en otras comunidades, sobre todo en Cataluña y País Vasco.

El Gobierno del cambio valenciano ayudó a que Feijóo ganara las elecciones.

En su partido esperan que esta etapa de gobiernos de coalición con Vox pueda ser la antesala de la extinción de este partido, como ya ocurrió con Cs.

Yo no tengo más plan en la cabeza que el trabajar por el bienestar de los valencianos. Estamos empeñados en transformar la sociedad, mejorar la salud, la educación y la vida de los ciudadanos. Cuando lleguen las próximas elecciones, los valencianos tendrán la oportunidad de examinarnos y decidirán el futuro de todos los partidos, pero le aseguro que nosotros no estamos hoy en ninguna estrategia de absorción de Vox. Lógicamente, soy el presidente del Partido Popular y cuando llegue el momento pediré el voto de todo el mundo para el PP. Pero no solo me dirigiré a los votantes de Vox, también a los del PSOE y a los de cualquier otra fuerza política.

El presidente de la Junta de Andalucía comentaba en una entrevista que Madrid, y el Gobierno de Díaz Ayuso, es su referencia por su política fiscal y de atracción de inversiones. ¿Para usted también?

Es ADN PP. No nos importa competir si es en las mismas condiciones. La Comunidad Valenciana inicia etapa de comunidad abierta, sin prejuicios, con menor fiscalidad, con actividad económica para nutrir la cohesión social. Vamos a despegar.