Casa Real aclara que no hubo encuentro entre Juan Carlos I y Carlos III

Era una de las incógnitas de la segunda visita del Rey Juan Carlos I a España: si hubo o no encuentro entre el padre del Felipe VI y Carlos III durante su estancia en Londres. Casi una semana después de que pisara suelo británico, Casa Real confirma que no mantuvieron un encuentro. Fuentes de Zarzuela aseguran que "el embajador británico llamó al Jefe de la Casa para indicarle que no se había producido ningún tipo de encuentro entre Carlos III y el Rey Juan Carlos".

En un principio esta fue precisamente la razón principal de su viaje a Londres, presuntamente para hablar con Carlos III antes de la Coronación del Jefe de Estado inglés, que será el 6 de mayo y a la que ni Juan Carlos I ni Doña Sofía acudirán. Sin embargo, El Mundo publicaba hoy que sí, que el padre del Rey tuvo un encuentro privado con el monarca británico. Tras esta información, Casa Real aclara que no se produjo, poniendo punto y final a las conspiraciones y cruce de informaciones.

En concreto, desde Zarzuela señalan que Felipe viajó a Ronda (Málaga) el pasado 19 de abril. Ese mismo día, don Juan Carlos aterrizaba en el aeropuerto Peinador de Vigo. Fue ese mismo día cuando se produjo esa llamada del embajador británico al jefe de la Casa del Rey para indicarle que no se había producido "ningún tipo de encuentro".