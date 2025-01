El PP catalán desprecia la estrategia de Feijóo de pactar con Junts

En las últimas semanas, los sectores del PP más recelosos con el acercamiento de Génova a Junts han optado por silenciar sus opiniones y dejar hacer al presidente Alberto Núñez Feijóo. Esta es una de las premisas con las que el partido ha comenzado el año y prevén continuar a nivel parlamentario.

Así, distintos sectores son conscientes de que, de cara a un posible adelanto electoral, el PP puede necesitar engrasar en el Congreso la mayoría alternativa que puso en práctica Feijóo a finales de diciembre. El presidente popular ha defendido ya en varias ocasiones su apuesta por tejer alianzas alternativas para así salir del aislamiento en el que la izquierda le coloca con su mantra de identificación con Vox. Y esta política la mantendrán en este periodo de sesiones. De hecho, el PP trabaja en recomponer mayorías frente al PSOE en temas como la ley del suelo, o, más adelante, en materia de conciliación. Esta aproximación a Junts se produce a la vez que la distancia con el PNV es kilométrica.

Este acercamiento no gusta a Alejandro Fernández, el líder de los populares catalanes, que no se cansa de advertir de que el riesgo de esta política es legitimar los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas. Obviamente, el PP catalán es la terminal más crítica de Génova con esta nueva estrategia y se enfrenta directamente con otros territorios que llevan tiempo avalando una política de acercamiento. Es el caso de Andalucía, con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, como dirigente que va facilitando a nivel discursivo la fontanería que después emprenden desde la dirección en Madrid. Concretamente, esta semana, ha apostado por tener una "relación fluida" con todas las fuerzas políticas, incluyendo a PNV y también a Junts. Además, animó al PP nacional a no quedarse aislado en el Congreso con solo el apoyo de UPN y Vox. Según el barón andaluz, la imposibilidad de acuerdos haría "un flaco favor a España y a los intereses" del PP.

Pero lo que más ha soliviantado al dirigente del PP catalán es que Juanma Moreno animara la necesidad de que en Cataluña haya "un espacio dentro del mundo independentista o nacionalista, de centro derecha". Para Alejandro Fernández, el presidente andaluz cree que quiere que sus "rivales" crezcan. Irónicamente ha deseado que sus declaraciones fuesen "manipulaciones de la Inteligencia Artificial".

Desde Génova, se impone el método Feijóo. Es decir, se reitera la libertad de la dirección para decidir las relaciones parlamentarias. El propio Borja Sémper, portavoz nacional del PP, ha defendido este viernes en una entrevista en Más de Uno de Onda Cero que continuarán pactando con Junts. “Si es para bajar impuestos, si hay coincidencia y unanimidad, tenemos que pactar con estos grupos. Si es para Vivienda, también”, ha defendido.

Esta política de acercamiento, se produce, no obstante, de manera discreta. También hay miedo a que Vox lo utilice en su contra, y esto es lo que paraliza cualquier decisión de Génova de ir más allá de un diálogo sobre cuestiones concretas, económicas y fiscales, con los de Junts.