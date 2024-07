Cerco del Congreso a Begoña Gómez: 33 iniciativas para destapar sus actividades

Begoña Gómez tiene que acudir este viernes a declarar ante el juez titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, en el marco de la investigación judicial abierta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En paralelo a la investigación judicial, los grupos parlamentarios de la oposición al Gobierno también están intentando cercar en el Congreso a la mujer del presidente del Gobierno y han impulsado ya 33 iniciativas, con preguntas para respuesta por escrito o petición de informes para recabar información y destapar, en la medida de lo posible, datos sobre la presunta trama de corrupción. Todas las iniciativas llevan la firma de PP o de Vox.

En concreto, de esas 33 iniciativas, hay doce solicitudes de informes para recabar datos de las actividades de Begoña Gómez. De los doce informes pedidos, hay ocho relacionados con los viajes de la mujer del presidente del Gobierno a países como Georgia, República Dominicana o Marruecos, que han estado en el punto de mira de sus actividades económicas. Además, hay otras cuatro peticiones de informes sobre datos como la retribución a Begoña Gómez y el expediente de la creación de la cátedra por parte de la Universidad Complutense; los contratos suscritos por la Administración General del Estado con la mujer del presidente y el coste del despliegue policial para blindar su declaración del pasado 5 de julio, que finalmente se aplazó a este viernes.

De esos doce informes, todos presentados a partir de mayo, ha habido tres que se han acabado retirando por parte de los grupos parlamentarios (probablemente, debido a defectos de forma y a instancia de la Mesa) y ha habido tres que ya han obtenido respuesta. De los otros seis informes, están todos a la espera de respuesta por parte de Moncloa.

Además de la petición de informes, hay 17 preguntas por escrito: de ellas, hay 14 al Gobierno y tres dirigidas a RTVE. De las 13 preguntas planteadas al Gobierno, todas están relacionadas con la actividad de intermediación entre empresas afines a Begoña Gómez y el Gobierno: en concreto, se pregunta por los encuentros de la mujer de Sánchez con Javier Hidalgo; por una reunión con el embajador de Ghana; o, por la apropiación del software. De las 13 preguntas, hay ocho todavía por responder, cuatro ya contestadas y una retirada.

De las contestadas, hay una en la que el Gobierno responde con un tono envalentonado cuando Vox pregunta por la intermediación de Begoña Gómez entre empresas privadas y Moncloa: "No se puede tener constancia de un hecho que no se ha producido". No obstante, la investigación ha ido aflorando que la mujer del presidente sí ha intercedido entre empresas privadas y el Gobierno ya que ha hecho cartas de recomendación para favorecer las adjudicaciones a la empresa de Juan Carlos Barrabés.

Las tres preguntas dirigidas a RTVE están sin respuesta y tienen como objetivo saber si se ha dado un trato para beneficiar a Begoña Gómez.

Las otras cuatro iniciativas que llevan el nombre de "Begoña Gómez", según la web del Congreso, son tres solicitudes de comparecencia y una pregunta oral en el Pleno durante una sesión de control. En concreto, se ha pedido la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños para que rindan cuentas sobre el "caso Begoña Gómez", ya que sus ministerios han puesto recursos al servicio de la mujer del presidente del Gobierno para su declaración ante el juez del 5 de julio. Además, se ha pedido la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes para que dé explicaciones sobre las adjudicaciones a Barrabés.