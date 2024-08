Ceuta pide ayuda ante la llegada masiva de inmigrantes

La presión migratoria desborda Ceuta y la preocupación por parte de las autoridades es total. La llegada de migrantes a nado a la zona ceutí del Tarajal ha sido continua desde este domingo por la tarde, lo cual supuso un refuerzo de efectivos en la frontera con Marruecos. La llegada ha sido tan masiva, que la Policía y la Guardia Civil llegaron a acordonar toda la zona. Los migrantes se mezclaban entre los bañistas y se han vivido momentos de mucha tensión. La alerta entre las fuerzas de seguridad es máxima y es que tan solo este domingo intentaron entrar 1.500 personas.

Ceuta pide auxilio ante esta situación y es que la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, reconoció ayer que la ciudad vive una situación de presión migratoria «extrema», con una media de intentos de entrada de 500 personas de Marruecos y Argelia al día en las últimas horas, «lo que tiene a Ceuta totalmente desbordada».

La delegada informó de que las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes se encuentran muy por encima de su capacidad, con alrededor de 800 residentes pese a tener 512 plazas, informa Ep. La Delegación está trabajando también junto al Gobierno local y al Ministerio de Juventud para contar con nuevos espacios de acogida de menores. «Existen instalaciones que se pueden habilitar para acoger a menores y en ello estamos trabajando», afirmó en una comparecencia ante los medios de comunicación en mitad de la presión migratoria que vive la ciudad desde hace días.

La media de devoluciones al día oscila entre las 150 y las 200 personas, en virtud del convenio que permite a las autoridades españolas trasladar de regreso a su país a los varones marroquíes que llegan de forma irregular a Ceuta. Pérez reconoció que la presión migratoria que sufre Ceuta actualmente «es extrema y muy elevada», y que pone a prueba el sistema que conforma la ciudad «y al Estado». Agradeció la respuesta ofrecida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al fenómeno migratorio que se está viviendo. Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Vivas volvió a pedir «socorro» y solicitó más recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras un día que calificó como de «enorme presión» en lo que atiende a la crisis migratoria. De este modo, el presidente ceutí demandó apoyo del Estado, de las comunidades autónomas y volvió a insistir en esa petición de «auxilio al Ejecutivo tras una semana desde que solicitó ayuda urgente al Gobierno ante la saturación de los centros de menores migrantes.

Mientras, la delegada informó de que han sido reforzados los medios con los que cuenta la Guardia Civil, y destacó el trabajo de la Policía Nacional, así como el del área de Menores. Pérez también expresó su «especial agradecimiento» a las autoridades marroquíes. «Quiero darles las gracias desde esta Delegación del Gobierno». Insistió en el valor de la labor de los marroquíes, «porque no solo están desplegando los medios para contener esa migración, sino que están admitiendo a esas personas que deben ser devueltas a su país de origen».

La delegada destacó que «sin su ayuda, la situación sería mucho más complicada», y manifestó que «el compromiso del Gobierno de España existe y está por y para preservar los intereses de la ciudad de Ceuta con todas las garantías que los cuerpos legales le ofrecen».

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) expresó ayer su profunda preocupación ante la creciente presión migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta, particularmente en lo que respecta al fenómeno de los «nadadores» y reclamó refuerzos urgentes. Según la AUGC, la situación en este punto fronterizo ha empeorado significativamente en las últimas semanas, lo que ha llevado a los agentes desplegados en la zona a una situación de desbordamiento.

Esta situación sigue enquistando el panorama político, donde el bloqueo sobre cómo solucionar la crisis migratoria no llega. El PSOE volvió a acusar ayer al PP de mantener «parada» con su voto en contra la solución a la presión migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla. Los socialistas piden a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que deje claro si comparte la postura de Vox y Luis Alvise Pérez en materia de inmigración. Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, admitió que su partido no ve posible un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería. «Si nos atenemos a lo que hace el Gobierno y dice, desgraciadamente, no hay ninguna posibilidad de acuerdo porque el Gobierno no atiende, hace caso omiso, mira para otro lado», lamentó Sémper. Para los populares no se trata solo de repartir a los menores, sino que «hay que atender a esas personas que vienen a España buscando un futuro mejor». Para el partido, el «Gobierno hace patada pa’lante. Llega el balón, Sánchez, ante un problema, da patada pa’lante y cuando lleguemos al balón ya veremos cómo le damos otra patada pa’lante y trata a los migrantes como paquetería», denunció.