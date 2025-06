Chivite no dimite tras el cese de su "número dos" por sus vínculos con la trama de Cerdán

La presidenta de Navarra ha comparecido en la mañana de este jueves para aclarar que no piensa dimitir, pese a que a última hora de ayer su número dos en el PSN y portavoz en el Parlamento navarro, Ramón Alzórriz, ha cesado en sus cargos orgánicos por sus vínculos con la "trama Koldo". "Saldremos adelante", ha reivindicado en una breve rueda de prensa.

María Chivite ha enmarcado la salida de su mano derecha a una "pérdida de confianza" directamente relacionada con que "no comunicó" que su pareja trabajaba para Servinabar, una de las empresas que habría pagado "mordidas" al entramado de Santos Cerdán a cambio de recibir obra pública.

La mandataria socialista navarra, de hecho, ha salido a defender que Alzórriz y el trío de Ábalos-Cerdán-Koldo "no son lo mismo", dado que, en este caso, -aseguró- "no hay ningún informe que hable de ilegalidad alguna en ninguna adjudicación". "No mezclemos las cosas", ha pedido también.

Bajo el argumento de que no ha cometido delito alguno y que solo ha fallado como cargo interno de confianza, el ya ex "número dos" de PSOE de Navarra seguirá como diputado en la Cámara autonómica.

Deja, por tanto, solamente el puesto de vicesecretario general de la federación socialista navarra para -como dijo Chivite- "asumir las responsabilidades del error" que cometió, al no haber trasladado en ningún momento que su pareja trabajó entre 2021 y 2024 para la compañía que estaría vinculada directamente a Cerdán y la pre-adjudicación de contratos públicos.