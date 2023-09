El CIS insiste en la victoria de Sánchez en medio de la polémica por la amnistía

Ni la amnistía ni la polémica abierta por esta posibilidad dañarían al PSOE según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De celebrarse hoy elecciones generales, el PSOE no solo subiría respecto a las elecciones generales (donde consiguieron un 33%), sino que incluso aumentarían su electorado en un 0,5 por ciento. Además, Pedro Sánchez sería el ganador de las elecciones generales con el 33,5 por ciento de los votos.

En segunda posición y a solo 1,8 puntos se encontraría el Partido Popular -ganador del 23J-. Cosecharía el 31,7 por ciento de los votos.Si bien, los socialistas serían los más votados, los populares suben posiciones y cosecharían cinco décimas más que en las elecciones generales. La tercera fuerza más votada sería Sumar, con un 11, 9 por ciento de los votos, aunque se encuentran ya en caída, cuatro décimas menos que en las elecciones generales. Vox, sería el cuarto partido político y lograría un 11,1, hasta un 1,29 menos que en las generales.

El último barómetro del CIS, del pasado 13 de julio, antes de los comicios, situaba al PSOE 1,4 puntos por delante del PP, siete décimas por debajo de lo que los socialistas lograron en las urnas. Para los populares, el barómetro calculó menor respaldo del que finalmente consiguió. Frente al 29,6 que vaticinaba el sondeo, cosechó un 33,05% de los votos, a 1,3 puntos de Pedro Sánchez. A Vox, la institución que dirige José Félix Tezanos, también le calificó a la baja. Consiguió un 12,39 por ciento de los votos, y el barómetro le otorgó el 11,7. Para Sumar se preveía el 15,5% de los votos, y sucedió al revés. Logró solo el 12,31.

Según la encuesta, Pedro Sánchez sería el favorito por los españoles para ser presidente del Gobierno con un 29,7 de puntuación, por encima del popular Alberto Núñez Feijóo que es elegido para el 20,7.

Entre los electores que votaron en las elecciones generales, solo el 21 por ciento se reconoce satisfecho con el resultado y hasta un 35,8 por ciento reconoce que no le gusta el resultado y que preferiría una repetición electoral. Sin embargo, el 35,3% , aunque no está contento con el resultado, asegura que no debe repetirse las elecciones por no estar de acuerdo con el panorama actual.

Entre los que no votaron en las elecciones generales, un 23,9 reconoce que no le inspiraba confianza ningún candidato, mientras, un 13,1 no se sentía representado por ningún político y un 10,7 no cree en la política o no tiene interés.