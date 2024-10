Clavijo anuncia que el Gobierno dará 100 millones a Canarias para abordar la crisis migratoria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este miércoles que el Gobierno central se ha comprometido a transferirles 100 millones de euros para atender la crisis migratoria por la llegada a las islas de miles de menores migrantes no acompañados.

"Esto es una buena noticia, esto nos da un balón de oxígeno", ha señalado Clavijo, que ha precisado que 50 de esos millones ya estaban presupuestados, en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sede del Ministerio.

Clavijo ha valorado la "respuesta favorable" del Gobierno y ha avanzado que volverán a reunirse en diciembre para justificar facturas y para estudiar si son necesarios más recursos económicos. Cabe recordar que Canarias demandaba unos 150 millones.

Al respecto, el dirigente ha asegurado que ha visto al Gobierno de Pedro Sánchez con "voluntad" para incrementar esos 100 millones, según le ha transmitido la titular de Hacienda. "Es una cuestión de sentido común que Canarias no puede soportar la carga económica de toda la migración que está llegando a Europa a través de la ruta atlántica", ha añadido.

"El problema y la situación migratoria continúan y, en esa continuidad, coincidimos los dos gobiernos en que se tiene que dar una respuesta definitiva", ha expresado, para agregar que ante la "situación extraordinaria" que vive Canarias "lo razonable" es que continúe la colaboración entre las administraciones.

Clavijo ha dicho que todas las ONG y todos los colectivos entienden que la llegada de migrantes a Canarias "continuará en el tiempo, porque desgraciadamente la inestabilidad y los conflictos en África perduran".

"Entonces, es razonable que sigamos trabajando y sigamos reuniéndonos y sentándonos en la búsqueda de un mecanismo a través de la Ley" de Extranjería, ha manifestado, para reclamar una modificación legal sobre el reparto de migrantes que dé "tranquilidad al Gobierno canario, al Gobierno de España y a cualquier comunidad autónoma que se vea en una situación como la de Canarias".

Ha comentado que ha trasladado a la ministra Montero su propuesta de circunscribir solo a los menores extranjeros no acompañados de Ceuta y Canarias su reparto según el coeficiente de población, algo "que el Gobierno de España ha visto bien", según ha dicho, si bien en la reunión no han profundizado en los mecanismos de financiación. RETOMAR LA NEGOCIACIÓN En una intervención posterior en el Foro Metafuturo, organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid, el presidente canario ha criticado que el PP se saliera de la negociación sobre la reforma de la Ley de Extranjería. "Los problemas se solucionan estando en la mesa y tenemos la obligación, cobramos un sueldo público. Esto no es me levanto y me voy porque no me gusta", ha reclamado.

Clavijo ha indicado que quiere convocar otra vez la mesa de negociación y que espera llegar a un acuerdo tanto con el Gobierno como con el PP "sobre un documento del que ya solo cabe decir sí o no, no hay muchos más matices". "Si no, en la legítima defensa de los intereses del menor, pero también de Canarias, tenemos que tomar decisiones", ha expresado.

Además, ha recriminado que en el Pleno del Congreso de los Diputados convocado a principios de octubre para debatir sobre inmigración se habló de todo menos del tema en cuestión: "Yo sentí una profunda decepción porque al final ves cómo el oportunismo político, cómo la crispación hace que perdamos el norte".

Lo sucedido fue, a su juicio, "un espectáculo lamentable, un mal día para todos en general": "Da la sensación de que, en ocasiones, os aislamos los políticos de lo que sucede fuera y nos olvidamos de que nos presentamos a unas elecciones para servir a la ciudadanía, para resolver los problemas, para poder llegar a acuerdos".

Respecto a los 100 millones de euros que ha prometido el Gobierno, se ha declarado "satisfecho" y ha subrayado que "por fin se ha conseguido que el Estado entienda que esto es un problema de Europa y es un problema de España", no en exclusiva de Canarias. PRESUPUESTOS GENERALES

Tras su reunión con la ministra, Clavijo también ha afirmado que ha visto al Gobierno central con la "clara intención" de presentar unos Presupuestos para el año que viene, y desde Coalición Canaria van a "estar siempre a favor" de que los haya: "Colaboraremos con la realización del mismo en tanto en cuanto la 'Agenda Canaria' sea respetada y, desde luego, los compromisos que se han ido adquiriendo se cumplan".

El presidente canario ha resaltado que "es obligación de las administraciones tener esa voluntad" de acuerdo y considera que es necesario para el país y para las comunidades autónomas contar con Presupuestos para "tener un marco mucho más estable".

"Nosotros lo hemos dicho siempre: Coalición Canaria siempre va a estar", pero "se tiene que cumplir el pacto de legislatura que hicimos con la investidura de Pedro Sánchez", ha terminado.