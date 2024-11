Compromís acusa a Sánchez de "ponerse de perfil" mientras veían a un "kamikaze" gestionando la tragedia de la Dana

Compromís, partido que compone la coalición Sumar en el Congreso de los Diputados, se ha mostrado muy crítico tanto con el Gobierno central como con el autonómico en la gestión de la catástrofe de la Dana. Después de que este martes ya anunciara su intención de solicitar la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar responsabilidades políticas ante la crisis, y no descartara llamar a ministros del propio Gobierno al que apoya, hoy, el partido valenciano ha vuelto a situar el foco sobre el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su respuesta a la intervención del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que comparecía en el Congreso de los Diputados para explicar los hechos y la gestión de la crisis, la diputada de Compromís, Águeda Micó, ha preguntado al ministro por qué ha decidido el Gobierno "ponerse de perfil" mientras veían un "kamikaze" -refiriéndose al presidente valenciano, Carlos Mazón, "gestionando esta tragedia". "El presidente del Gobierno tendría que haber dado un paso adelante desde el día siguiente a la tragedia, vista la incompetencia de Mazón y del Gobierno valenciano", ha asegurado la portavoz, que ha acusado al PSOE de "salvar al soldado Sánchez" perpetuando a Mazón como responsable de las actuaciones en la crisis. Es más, para Compromís, el Ejecutivo ha mantenido a un "incompetente" al frente de la "reconstrucción" en la Comunidad Valenciana solo con el objetivo de decir que Sánchez es "mejor que Mazón".

La portavoz de Compromís ha pedido "gobiernos competentes" al frente de las instituciones y ha pedido "ponerse a trabajar" para que los afectados por la Dana "puedan recuperar la normalidad lo más pronto posible". Además, Compromís ha avisado al Gobierno de que sus dos votos en el Congreso no serán "un cheque en blanco" a los Presupuestos Generales del Estado. "Que el PSOE no se engañe, no haremos como ellos, regalando su voto en los presupuestos de Mazón sin ni tener un borrador",, avisa la portavoz.

Por otra parte, Micó ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo por "sostener" a Mazón al cargo de la crisis para evitar "darle un triunfo a Sánchez", en base a la información publicada por LA RAZÓN en su edición de este lunes. "Aquí tienen la portada de LA RAZÓN: Feijóo sostendrá a Mazón para no darle un triunfo a Sánchez". "Ustede no le sostiene porque crea que sea capaz de coordinar y gestionar la reconstrucción de mi tierra, usted sostiene a un mentirosos y a un negligente solo para no darle un triunfo a la izquierda". La portavoz de Compromís ha pedido así a Feijóo que haga dimitir a Mazón. "Destituyan a Mazón", ha repetido.