Compromís, Chunta y Més se borran de la foto de unidad para iniciar la era «post» Díaz

La era «post Yolanda Díaz» comenzará sin una fotografía de unidad dentro del espacio a la izquierda del PSOE. Movimiento Sumar y los partidos aliados en el Congreso de los Diputados inician un intento de recomposición para tratar de reanimar tanto al espacio devastado electoralmente como para reconstruir las relaciones heridas entre los aliados tras el varapalo sufrido en las elecciones europeas.

Sin embargo, este nuevo escenario comenzará huérfano de unidad. De la quincena de partidos que apoyaron a Sumar, de ámbito nacional y autonómico, tres se han borrado de facto de la «mesa de partidos» que se celebrará la semana que viene a propuesta de Más Madrid y de Izquierda Unida y aceptada por Sumar tras la dimisión de la vicepresidenta Yolanda Díaz como líder del espacio.

Compromís, el partido regionalista valenciano, ha decidido desbaratar el primer contacto organizado por Sumar para testar los ánimos en la izquierda e iniciar una reflexión conjunta. Misma decisión ha tomado la Chunta Aragonesista y Més per Mallorca, según ha podido confirmar LA RAZÓN de fuentes de estos partidos. Estos tres partidos, de marcado corte regionalista, ponen en valor su marca territorial por encima de la nacional de la que forman parte y diferencian la cooperación dentro del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. De hecho, fuentes de estos partidos clarifican que no ven sentido a acudir a una reunión general al haber dejado claro desde el principio de la creación de la alianza que son formaciones autónomas. Además, añaden, de momento, no ven una organización clara sobre el futuro de la izquierda alternativa. En ella se realizará una reflexión sobre el hundimiento de la izquierda alternativa, en la que no se sienten implicados, por los buenos resultados cosechados tanto en las elecciones generales como en las europeas. En Sumar no renunciaban a «convencer» a todas las formaciones a acudir a esta cita y, de momento, no tienen confirmación oficial de las ausencias.

El "no" de las tres formaciones regionalistas a acudir desluce una reunión a la que Sumar daba máxima importancia, como primer paso en la asunción de responsabilidades por los malos resultados en las urnas. A ello se le suma que todavía no está claro cuál será el grado de relevancia que le darán las formaciones que sí asistirán a la mesa de partidos. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, es el único primer espada que ha confirmado su asistencia a la cita. Se esperaba que hicieran lo propio la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, y la líder de los comunes y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Sin embargo, ahora, desde Más Madrid y los comunes evitan confirmar su asistencia. Quien no acudirá seguro será Yolanda Díaz, en coherencia con la dimisión que anunció pasado el 9J. Será la dirección colegiada de Sumar la que acuda en representación del partido.

La mesa de partidos es la herramienta que las formaciones de izquierda han consensuado con el objetivo de «abrir una nueva etapa» que estará marcada por la «horizontalidad» y la «igualdad» de todas las formaciones políticas. Un punto en el que ha tenido que ceder Sumar tras asumir su fracaso en ser el espacio aglutinador de la izquierda alternativa. Hasta ahora, el partido de Díaz había asumido el peso hegemónico en el espacio de izquierdas. Sin embargo, tras la dimisión de la vicepresidenta a consecuencia del batacazo en las elecciones europeas supuso un antes y un después entre los partidos que apoyan Sumar. Izquierda Unida fue el primer partido que avisó de que, a partir de ahora, las relaciones en la izquierda no podían operar de la misma forma y que todos los partidos debían participar en igualdad de condiciones y trabajar de manera «autónoma».

Será la próxima semana cuando la mesa se reúna por primera vez la mesa de partidos y se espera que de la cita salga un calendario con los siguientes pasos a seguir con el objetivo de culminar en la recomposición del espacio. Estas citas que se concreten buscan ser un espacio de reflexión con el objetivo de recomponer el espacio tras los continuos malos resultados en las urnas en este ciclo electoral.