Congreso y Senado asestan un nuevo revés a Sánchez por el gasto militar

Pedro Sánchez compareció ayer en el Congreso, pero no concretó cómo va a tramitar el aumento del gasto en Defensa que exige la OTAN para llegar al 2% del PIB. El presidente del Gobierno da a entender que esquivará la Cámara pese a las críticas de los socios, aunque todavía no hay nada concretado por los problemas jurídicos que genera esquivar al Parlamento para decisiones tan sensibles como la Defensa. En todo caso, la presión que tiene el presidente del Gobierno es mayúscula porque ahora mismo, salvo el PNV, no hay ningún grupo que defienda que todo lo relativo a la OTAN y la guerra de Ucrania se vote en el Congreso. De hecho, ayer mismo, tanto el propio Congreso como el Senado apoyaron dos iniciativas del PP que instan al Gobierno a someter la votación de los temas de Defensa en el Parlamento.

Así las cosas, la moción del PP en el Congreso incluía dos puntos vinculados a votaciones del gasto militar: por un lado, se insta al Gobierno a "elaborar y presentar al Congreso para su aprobación un plan plurianual de inversiones en materia de Defensa" para asegurar el cumplimiento de los compromisos con la OTAN; y, por otro lado, se pide a Moncloa "recabar el consentimiento del Congreso" con carácter previo a "la solicitud de la activación de la cláusula de escape nacional para incrementar el gasto en Defensa hasta un 1,5 por ciento del PIB y antes de adquirir ningún compromiso en materia de Defensa con las instituciones europeas".

Ambos puntos aprobados en el Congreso contaron con el rechazo de PSOE y Sumar, que son los dos partidos que están en el Gobierno, pero salieron adelante gracias al apoyo de PP, Vox y UPN y las abstenciones de Junts y PNV. Sumar, Esquerra y Bildu se opusieron dado que son puntos vinculados también a un aumento del gasto militar.

La moción del PP en el Senado incluía un punto al que el PSOE y Sumar se han opuesto y que insta al Gobierno a "pasar" por el Congreso "cualquier decisión que afecte la postura de España respecto a la guerra en Ucrania, el vínculo transatlántico o los compromisos con la Alianza Atlántica". El punto se aprobó gracias a la mayoría absoluta del PP, pero también contó con la abstención de Esquerra y Bildu, que son socios del Gobierno.

De esta manera, Sánchez suma un nuevo revés en las Cortes en un momento sensible porque en junio se celebra la cumbre de la OTAN y las exigencias y presiones de los aliados van "in crescendo" mientras el presidente del Gobierno muestra su debilidad parlamentaria jornada tras jornada en el Congreso.