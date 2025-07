Audios del "caso Koldo" salpican a otra constructora señalada por Aldama: "Está metido en el rollo"

Koldo García y su exmujer Patricia Uriz implicaron a la constructora Avzi en el presunto amaño de obra pública que investiga el Tribunal Supremo. El que fuera asesor de José Luis Ábalos y su entonces pareja se intercambiaron varias notas de voz en las que departieron sobre cómo facturar los servicios de esta mercantil sin tener contrato. Se trata de la misma empresa que Víctor de Aldama señaló en el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades.

"Perdona, te iba a decir que no sabía si podemos hacer factura a Azvi sin tener un contrato, pero que yo sepa con Cruz y con Víctor no tenemos contrato y hemos hecho una factura", le traslada Uriz, a quien enchufaron en el Ministerio de Transportes tras el aterrizaje de Koldo en 2018. Al hilo, le especifica que no iba a decirle nada del asunto a "Víctor" (en referencia probablemente a Aldama), pero que sí le había comentado la situación a la otra persona, sin que ésta supiera de lo que estaban hablando.

"Si si, cariño que yo a Víctor no... a Cruz sí que le he dicho eso, pero como me ha dicho que no sabía a qué me refería, le he dicho: 'Ah pues me habré equivocado, será otra cosa', pero como sé que tiene que saber lo de Azvi porque está metido en el rollo pues tampoco me ha parecido eso. Pero al resto no, por supuesto que no les digo nada", continuó. En el marco de la conversación Koldo le respondió con un escueto mensaje en el que pareció dejar claro que su mujer se había equivocado. "Cruz no está metida en los Azvi", apuntó.

Azvi, señalada por Aldama

Estas notas de voz, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, vendrían a avalar lo manifestado por Víctor de Aldama en sede judicial en relación con el presunto amaño de obra pública en el Ministerio de Transportes a cambio de importantes comisiones. El empresario, que desde el pasado mes de octubre colabora con la Justicia, incluyó a la mercantil de Manuel Contreras en este presunto circuito irregular de adjudicaciones.

Aldama señaló al Grupo Azvi ante el Supremo LR LR

En la documental que aportó al Supremo, Aldama mencionó a una serie de empresas que se habrían beneficiado de contratos licitados por la Dirección General de Carreteras y de Adif a cambio de dádivas que se repartieron los cabecillas de la trama. Entre las empresas señaladas incluyó al Grupo Azvi. Según expuso, la constructora "mantuvo relaciones comerciales" con él.

"El Grupo Azvi contrató a través e la empresa Erikapat Consultoría Internacional S.L a don Koldo García en 2023 como asesor y consultor para abrir nuevos negocios en Latinoamérica. La relación, sin embargo, se habría fraguado con anterioridad. La compañía fue adjudicataria de varios contratos de obra pública licitada por el Ministerio de Transportes que dirigió José Luis Ábalos entre 2018 y 2021", reza el documento.

Las agendas de Koldo

Del mismo modo, el conseguidor de esta trama precisó que en las agendas de Koldo García constan referencias a "azbi". En concreto, aludió a la mención 'Juan Carlos y Sevilla/Azbi' que escribió el 28 de mayo de 2021 y a otra del 15 de junio de ese mismo año en la que anotó únicamente "Azbi". Se da la circunstancia de que las notas de voz incautadas en uno de los teléfonos de Koldo García datan del 13 de noviembre de 2023, esto es, mismo año en el que habrían contratado al exasesor de Ábalos tras su fulminante cese dos años antes.

Aunque el Supremo ha investigado a empresas señaladas por Aldama tales como Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR), no hizo lo propio con el Grupo Azvi. El magistrado Leopoldo Puente expuso en febrero que las acusaciones eran "inhábiles para reputarse en indicios sólidos" contra la mercantil de Manuel Contreras.

No obstante, cerró la puerta a que el empresario pudiera querellarse contra Aldama por este asunto. "Es claro, en definitiva, que cuando se trata, como aquí, de la atribución de hechos pretendidamente delictivos que se encuentran todavía en fase de instrucción, vinculados además a lo que constituye el núcleo de aquella ni puede asegurarse, en términos de razonabilidad, la falsedad de la imputación, ni es procedente otorgar, en este momento, la preceptiva licencia para interponer querella", alegó.

Al respecto expuso que la apertura de un procedimiento penal paralelo podría generar "disfunciones" en esta macrocausa de corrupción, pero adelantó que si advirtiera la presencia de "indicios racionales" de que cobró mordidas, en sintonía con lo desvelado con Aldama, entonces podría personarse en el procedimiento, pero lo haría como investigado.