Congreso y Senado retoman la actividad plenaria sin leyes del Gobierno y con la ausencia de Sánchez

El Congreso y el Senado retoman esta misma semana ya la actividad plenaria con un Gobierno sin leyes y casi ausente. Ha dado inicio del segundo periodo de sesiones de 2024, que se prolonga de septiembre a diciembre, pero ambos hemiciclos van a poner de manifiesto la parálisis legislativa en la que está inmerso el actual Gobierno por su debilidad parlamentaria: ninguna ley de Moncloa se va a debatir y votar ni en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta y Pedro Sánchez va a estar ausente tanto en la sesión de control del Senado como la del Congreso por su viaje a China.

En concreto, el Pleno del Congreso se va a despachar entre martes y miércoles ya que no va a ser necesario alargarlo hasta el jueves porque no hay leyes del Gobierno. El Pleno de la Cámara Baja será el primero de los doce que hay previstos de aquí a que acabe el 2024 y parece que este segundo año de legislatura va a dar continuidad a la misma dinámica del primero: pocas iniciativas legislativas aprobadas (cinco leyes y siete decretos). De hecho, los Presupuestos volverán a entrar en juego casi de inmediato ya que el Gobierno tiene previsto aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria este martes en Consejo de Ministros e irán al Congreso la semana siguiente, probablemente. Junts ya tumbó los objetivos de deuda y déficit en julio y nada hace pensar que no repita el mismo sentido del voto: sin la aprobación de esos objetivos, los Presupuestos no se pueden elaborar y, por tanto, el Gobierno se puede quedar sin Cuentas, un hecho que cabe ver cómo gestiona visto que la idea de Sánchez es atrincherarse en Moncloa pese a la oposición del Poder Legislativo.

El Congreso celebrará el miércoles la sesión de control con la ausencia de Sánchez, mientras que el martes debatirá y votará dos leyes impulsadas por los grupos parlamentarios: una del PP sobre la derogación del articulo 222 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para impedir los cambios de nombre de las papeletas en candidaturas en las europeas en función de la zona de España en la que se vote (en referencia a los partidos independentistas y regionalistas); y, la otra, de Vox, para eliminar el subsidio previsto para los menores que no ostenten la nacionalidad española. Además, también llega al Congreso la reforma del amejoramiento del Régimen Foral de Navarra para materializar el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil.

Más allá de las leyes, también hay dos iniciativas del PP que plantean un debate de gran actualidad: por un lado, hay una proposición no de ley relativa al reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, una iniciativa que tiene visos de prosperar dado que previsiblemente Junts votará a favor; y, por otro lado, hay una moción sobre la financiación autonómica en pleno debate político por la cesión del cupo a los independentistas. Ambas iniciativas permitirán ver cómo se posiciona cada grupo en las votaciones y mandarán un mensaje al Gobierno. Además, la sesión de control del miércoles estará marcada por la financiación ya que Junts tiene previsto pregunta por esta cuestión.

El Senado celebrará solo una jornada de sesión plenaria: el martes, donde se concentrarán el debate y votación de cuatro mociones y la celebración de la sesión de control. En este sentido, el PP encabeza tres iniciativas: la primera incorpora un decálogo de medidas contra la corrupción, incluyendo la despolititización de las instituciones, la protección de la independencia de los jueces, la eliminación de la discrecionalidad en la adjudicación de contratos públicos o el apoyo a la creación de una Red Europea Anticorrupción; la segunda es para establecer un cheque de 200 euros por hijo (estudiante) para todas las familias para aliviar el regreso al colegio; y, la tercera incluye ya un punto del plan de financiación autonómica del partido, que pasa también por que las Comunidades tengan un mayor rol en la ejecución de los fondos europeos. La iniciativa del PSOE es para impulsar políticas públicas que favorezcan el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Ya por la tarde, está previsto que se celebre la sesión de control, aunque va a continuar el goteo de bajas, igual que hasta ahora: hasta seis ministros se van a ausentar, además de Sánchez, que lleva desde marzo sin acudir (el presidente del Gobierno solo ha ido una vez en toda la legislatura). En esta ocasión, también se va a ausentar la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.