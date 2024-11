El Congreso vota el nombramiento de los consejeros de RTVE propuestos por el PSOE y sus socios

El pleno del Congreso de los Diputados celebrará este jueves la segunda y definitiva votación de los once candidatos propuestos por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Podemos para formar parte del Consejo de RTVE, una votación secreta en la que no caben los errores ni las fugas de voto dado lo ajustado del resultado.

La primera tentativa para elegir a los consejeros que corresponden al Congreso, que se llevó a cabo el pasado martes, necesitaba un respaldo de dos tercios de la Cámara, 233 votos, lo que resulta inalcanzable dada la oposición de PP y Vox.

Pero la reforma del Gobierno, aprobada por decreto y convalidada por el Congreso al día siguiente de la catástrofe de la DANA, permite una segunda votación este jueves en la que ya bastará con la mayoría absoluta (176 votos).

Pero ese listón mínimo no se alcanzó el pasado martes, pues el PSOE y sus aliados se quedaron en 174 votos pese a haber sumado al diputado del BNG, Néstor Rego, que reconoce que está en contra de la reforma del Gobierno porque supone lo mismo que los nacionalistas gallegos critican al PP en su televisión autonómica. Y es que hubo dos votos en blanco en las filas de Sumar de los diputados de Compromís, también contrarios a la reforma y al momento elegido, en medio de la tragedia de la DANA.

No obstante, su portavoz, Agueda Micó, ha prometido que este jueves se pasarán al voto a favor para alcanzar ese listón mínimo de los 176 votos y no tumbar la elección de los consejeros.

Eso sí, en esta segunda votación secreta no caben errores ni ausencias en el bloque de investidura, dado lo ajustado del resultado. El PSOE no quiere depender del exministro socialista José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto e investigado por el Tribunal Supremo por el 'caso Koldo', que el martes no participó en la votación y cuya papeleta podría ser determinante.

En cuanto al PP y Vox, el pasado martes optaron por no participar en la votación y la previsión es que hagan lo propio en este segundo intento. Los partidos de oposición critican la reforma urgente y denostan el perfil político de buena parte de los once candidatos promovidos por el PSOE y sus aliados. De los once nombres, seis han sido impulsados por el PSOE, dos por Sumar y uno cada uno por ERC, Junts, PNV y Podemos.

De esa forma, dejaron para el PP los cuatro puestos del Senado, ya que en la Cámara Alta los 'populares' disponen de mayoría absoluta y ninguna otra fuerza puede aprobar consejeros.

Buena parte de los candidatos elegidos por el PSOE y sus socios están muy vinculados a los partidos que les han propuesto. Asi, el candidato de Podemos es el locutor musical Mariano Muniesa, especializado en el mundo del heavy metal y del rock en general, que fue en la candidatura de Pablo Iglesias en las elecciones de 2021 en la Comunidad de Madrid, en el puesto número 30.

Por su parte, Junts presentó a Miquel Calçada 'Mikimoto', un presentador de TV3 que fue en las listas de Junts pel Sí y propuesto como senador. La apuesta de ERC es Sergi Sol, un estrecho colaborador de Oriol Junqueras, mientras que el PNV escogió a la exconsejera de Educación del Gobierno de Navarra y exdiputada de Geroa Bai María Roncesvalles.

Desde Sumar, han promovido a la periodista María Teresa Martín, que fue miembro del Comité Intercentros de RTVE por CCOO, y a la exdiputada de En Comú Marta Ribas, que a última hora dejó fuera de la lista a la histórica periodista de TVE Paloma del Río.

El PSOE, por su parte, ha elegido a Esther de la Mata, directora de Comunicación del ministro Félix Bolaños; Angélica Rubio, directora de elplural.com y que trabajó en Moncloa con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero; la periodista y escritora Mercedes de Pablos, que dirigió Canal Sur cuando gobernaba el PSOE y que ha formado parte de listas socialistas en Sevilla; y la cantautora Rosa León, quien en su día fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

Y su sexto nombre es el exdirector de Contenidos de RTVE José Pablo López, cesado en marzo por la anterior presidenta interina Elena Sánchez en medio del controvertido fichaje de David Broncano, y que figura en las quinielas como posible candidato a la presidencia de la Corporación.