El PP cree que Sánchez "seguirá cediendo al chantaje" tras el aviso de Puigdemont

Puigdemont deja la legislatura en suspenso. El presidente de Junts ha decidido romper relaciones con el Gobierno de España hasta que no se resuelva la "crisis" generada por la cuestión de confianza y exige una reunión urgente en Suiza. Algo que no ha sorprendido en el PP desde donde avisan de que "Sánchez está en una legislatura acabada".

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha reaccionado al momento a la paralización de relaciones entre el Gobierno y Junts y ha vaticinado que el presidente Pedro Sánchez continurá "cediendo al chantaje". " Sánchez lleva cediendo al chantaje de los separatistas y nacionalistas desde hace seis años. Nada nos hace pensar que no siga cediendo al chantaje", ha avisado en declaraciones a LA RAZÓN. "Lo que sí podemos asegurar es que el presidente Feijóo no viajará a Waterloo para negociar el futuro de España", rechaza contundentemente ane la posibilidad de que se abra una vía de diálogo entre el líder del PP con el de Junts. Todo en un momento en el que la moción de censura vuelve a cobrar fuerza ahora en el caso de que la ruptura de Junts con el PSOE sea total y definitiva. Puigdemont ha avisado de que a día de hoy Sánchez no cuenta "con su confianza" hasta que no se resuelva la crisis.

La portavoz del PP y miembro del Comité de Dirección del partido avisa de que Sánchez "no cuenta con la confianza del PP" y asegura de que su partido continuará "defendiendo las cuestiones que si preocupan a los ciudadanos". "Nosotros no vamos a permitir un chantaje a España", se defiende. "Somos un partido previsible, coherente y con sentido de Estado, vamos a defender las cuestiones que sí preocupan a los ciudadanos"..

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, volvió a pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones generales. "Si un gobierno no puede aprobar un presupuesto, si no puede apoyar leyes, el único camino que tiene es consultar a los españoles convocando elecciones generales", avisó desde Badalona. "Un gobierno que no puede aprobar leyes no tiene capacidad de gobernar. Es un gobierno que está muerto", ha repetido.

Para los populares, como ya avisó Feijóo al propio Pedro Sánchez en el pleno de investidura, "el Gobierno nació de un gran error" y ahora, se encuentra "más centrado en luchar contra la corrupción que le asedia". Avisan en el PP de que el tiempo de Sánchez "se ha acabado".