Crisis en Ciudadanos: Juego sucio entre Rivera y los disidentes

El rumbo político que Cs había tomado con su veto a Pedro Sánchez hicieron mella en los «gurús» de la política económica de los naranjas y despertó un sector crítico en el partido. Con la baja de Toni Roldán, se sumó la voz disconforme de Luis Garicano o la marcha del partido de Javier Nartz –que no dejará su escaño de eurodiputado– ahora se ha sumado otra más: la Francisco de la Torre. Primero dio el aviso en julio y el jueves renunció a su acta de diputado y presentó su carta de baja de Cs. Reconoce que ha sido un alivio dejar la formación naranja porque al final se sentía «muy agobiado» y no le gustaban algunas cuestiones que se estaban defendiendo en esta última etapa.

Deja el escaño por las discrepancias con la estrategia del «no es no» que la formación de Albert Rivera anunció durante la campaña y con la que los naranjas han seguido adelante defendiendo que les hizo crecer en número de votos. Sin embargo, De la Torre considera que «los ciudadanos no nos votaron para esto». Para el ex diputado Cs ha sufrido una «radicalización en las formas y un comportamiento totalmente inamovible» que no comparte. Porque, destacó que «el planteamiento extremo de ‘no es no’ a una de las posibilidades de tener Ejecutivo aboca a España, o bien a un Gobierno del PSOE y Podemos con apoyo de los nacionalistas y medidas radicales o, alternativamente, a la repetición de elecciones».

Pero el malestar de De la Torre no viene solo de ahí. Indica que el grupo económico de Cs estaba compuesto por una serie de técnicos que tenían un proyecto económico con medidas sobre el contrato laboral único, complemento salarial, una reforma del IRPF... Propuestas que fueron esbozando en su día y de los que ya solo queda un técnico de entonces. Con la marcha de Toni Roldán, comunicaron a De la Torre que tenía que rehacer todo ese proyecto económico, pero a las órdenes de Marcos de Quinto, y el exdiputado dijo que no «porque no estoy de acuerdo con las ideas económicas que están trasladando» ni tampoco con las propuestas que el fichaje estrella de Rivera «estaba patrocinando». Dice que aunque respeta la decisión de que Quinto fuera el nuevo jefe económico, él también puede decidir si se queda o cambia de aires. ¿Y qué es lo que no le gustaba? Por ejemplo, como responsable de fiscalidad, indica que plantear una ley de familia con un coste anual de 8.000 millones de euros «no me parece razonable si no dices cómo lo vas a financiar», y subraya que «eso antes no lo hacíamos». Al no estar de acuerdo con todo eso, consideró que «como diputado ya no pintaba nada».

Con respecto a su contacto con Albert Rivera, De la Torre afirmó en una entrevista en la Ser que no habla con él «desde principios de junio». «Nos hemos cruzado varias veces en el Congreso, como en el pleno de investidura de Sánchez, pero no ha saludado siquiera». «He tenido unas circunstancias personales poco agradables con esto y tampoco me ha llamado prácticamente nadie de la directiva. Me refiero a que el pasado 26 de julio falleció mi padre y ni siquiera en ese momento», lamentó, aunque aclaró luego, a petición de Cs que Rivera no lo llamó tras el fallecimiento de su padre pero le envió una «línea de WhatsApp» dándole el pésame. Al final, pidió disculpas por mezclar un tema personal.

El líder de Cs, al conocer las palabras de De la Torre cargó contra él utilizar por utilizar «la muerte de su padre para atacar a compañeros y el proyecto político de Ciuda danos». «Es justo al contrario. Después de recibir su carta de dimisión, lo que hice fue enviarle el pésame y, además, como presidente Grupo Parlamentario hablé con mis compañeros y enviamos, entre todos, una corona de flores al entierro», explicó.

Rivera también se refirió a Nartz para pedirle que deje su escaño. «Me gustaría que los que han marchado no se quedaran ni el trabajo, ni el esfuerzo ni el escaño ni los recursos que son de Cs». Y por si había alguna duda, Garicano aseguró en Onda Cero que «más allá de alguna diferencia puntual, mi compromiso es total».