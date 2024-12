La cuestión de confianza de Junts puede poner en un brete a Sánchez: si acepta el órdago y lo pierde debe dimitir

La cuestión de confianza lanzada por Junts es un órdago que sirve -se apruebe o no- de órdago por parte de Carles Puigdemont al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En teoría, la proposición no de ley registrada por el partido independentista en el Congreso de los Diputados no es vinculante, por lo cual el Gobierno no corre peligro, pero simbólicamente sí es muy importante en cuanto a cómo queda la relación entre el PSOE y sus socios. Y es, a todas luces, muy debilitada.

La proposición no de ley será admitida a trámite la próxima semana en el Congreso de los Diputados por parte de la Mesa del Congreso. Este órgano, de mayoría progresista, no tiene potestad para paralizarla a no ser que la iniciativa sea calificada como inconstitucional. Por tanto, ésta podrá debatirse fácilmente una vez que se inicie el periodo de sesiones de 2025, en febrero. Ahí, todos los partidos deberán posicionarse y eso es lo que está buscando Junts, que cada partido se retrate. Un órdago con el que

De hecho, la PNL puede salir adelante fácilmente si cuenta con los votos a favor de PP y Vox, además de Junts. Será, en todo caso, el presidente del Gobierno quien tenga la última palabra, pues, es potestad exclusiva de Sánchez someterse a la cuestión de confianza, según recoge el artículo 112 de al Constitución. "El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política General. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados".

Es en ese momento, si Sánchez se somete a la cuestión de confianza, cuando los apoyos de la investidura deberán retratarse y volver a posicionarse a favor de Sánchez o en contra. Entonces, Sánchez se comportaría como si de una investidura se tratara. El presidente defendería su gstión, los grupos se pronunciarían y votarían. Y entonces, será cuando Junts abandone a Sánchez y por tanto, al negarle la confianza, éstge, según el artículo 144 de la Constitución, éste debería presentar su dimisión ante el Rey.