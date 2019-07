Daesh anuncia el reforzamiento de la guerra “psicológica” ante un “enemigo derrotado”

“El califato se encuentra en un estado de alerta permanente que no ha finalizado.lo que se ha dicho sobre su supuesto derrota son sólo mentiras.Los muyahidines del Estado Islámico traerán la ira, el miedo y el pánico hasta causar el agotamiento de los infieles y el agotamiento”. La frase forma parte de un artículo teórico sobre la estrategia a seguir que publica “Al Naba 192” y que forma parte de una serie de aportaciones de los cabecillas de la banda terrorista sobre lo que puede ser, al menos eso es lo que ellos desean, el futuro inmediato.

De momento, informan que la actual “guerra” contra los “cruzados” tiene tres “frentes: el “militar”, en el que “los musulmanes. matan y son asesinados por el bien del Islam. Esta es la guerra de los militares”; la “ideológica”, para “desenmascarar” a los falsos yihadistas de Al Qaeda y otras acciones; y, finalmente, la “psicológica”: “se trata de desmoralizar a los enemigos y a los musulmanes que se apartan de la yihad. Muchos musulmanes se preguntan "¿Por qué el Estado Islámico hizo esto?" o "¿cuál era la necesidad de hacer eso?". El enemigo está ya medio derrotado. Esta es la guerra de las mentes. Los hermanos que están al frente de nuestros medios de comunicación (Cibercalifato) luchan para ello”.

Definida la estrategia, el “Al Naba” se jactan de que están logrando, en Siria e Iraq, que la población se concentre en las ciudades para eludir los ataques de los combatientes de Daesh. “Poco a apoco, las áreas se convierten en bastiones temerosos mientras los moujahidines cambian su despliegue de

grupos poco numerosos que realizan ataques rápidos”. Anuncian, que esta estrategia terminará extendiéndose a todos los territorios posibles. “Los muyahidines están en constante movilidad”,. aseguran.

Tal y como publicó LA RAZÓN, en la misma revista, los cabecillas de Daesh, pese a las 8.000 bajas causadas en los seis primeros meses del año, no están satisfechos con el rendimiento de sus terroristas, por su escasa formación. Sirven para matar y destruir, que no es poco, pero para operaciones de más calado, como las que planean en occidente, con células “serpiente”, que golpean y desaparecen, no están preparados

La banda terrorista pide a sus combatientes que trabajen y desarrollen su actividad hasta que “destruyan completamente al enemigo, logrando el empoderamiento, ser fuertes y capaces, en la tierra, Y para ello les dan una serie de normas.

Según expertos consultados por este periódico, la proliferación de artículos teóricos, que son publicados repetitivamente en las webs yihadistas, suponen un motivo más de preocupación, ya que hacen sospechar que >Daesh planea una ofensiva en todos los frentes, mediante la aplicación de las tres “guerras” antes citadas: militar, ideológica y psicológica.