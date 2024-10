Daniel Portero: "El PSOE está antes con los terroristas que con las víctimas de ETA"

Hijo del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, y presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero asegura que la reforma que acelera la excarcelación de etarras «es un golpe muy fuerte» y reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez «prefiera que haya Presupuestos aunque sea con votos de sangre». Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, se muestra preocupado porque ETA y su entorno esté «ganando la batalla del relato» sobre medio siglo de terrorismo. Y ve «gravísimo» que muchos jóvenes no sepan siquiera quién fue Miguel Ángel Blanco.

¿Qué supone para las víctimas del terrorismo la excarcelación anticipada de decenas de etarras por la reforma que les descontará el tiempo que pasaron en prisión en Francia?

Es un golpe muy fuerte que veremos cómo se supera. Desde luego a mí me ha afectado, porque Olarra Guridi es uno de los beneficiados: iba a salir en 2038 y saldrá en 2032. Hay muchísimas víctimas que están muy dolidas con un Gobierno que prefiere presupuestos aunque sea con votos de sangre. Eso es muy triste para la sociedad y para los 50 años en la lucha contra el terrorismo de ETA, muchos tirados a la basura.

Como diputado del PP en la Asamblea de Madrid, ¿qué sensación le produce que su propio partido votase a favor de esa reforma en el Congreso?

Mi partido, Vox, UPN, Coalición Canaria... todos. Fue un gol por toda la escuadra del sanchismo. Ante cualquier iniciativa que venga de Sánchez o del comunismo de Sumar hay que decir no antes de leerla, porque vienen envenenadas. Debe servirnos para aprender con quién estamos tratando: solo buscan su interés personal. No se puede confiar en un partido cuyo presidente miente más que habla.

¿La reforma es inevitable para adaptarnos a Europa?

Realmente eso ya se hizo en 2014. Nos habíamos adaptado al derecho europeo con esa trasposición. Lo único que se ha modificado es lo que afecta a los etarras. ¿Por qué hay que modificar algo que ya se había hecho? Lógicamente, con la intención de poner a los etarras en la calle. Forma parte de ese pacto encapuchado.

¿Hay alguna vía para revertir la aplicación de ese cambio legal?

Las recomendaciones de 2022 instaban a las autoridades españolas, pero también al Parlamento Europeo, a quien instaban a modificar la directiva de 2017 de lucha contra el terrorismo. Jerárquicamente, la reforma legal que propicia adelantar las excarcelaciones de etarras está por debajo de una directiva. Si esa directiva, en base a esas recomendaciones, hiciese una excepción respecto al cómputo de las penas, y lo podría hacer, esa directiva se tendría en cuenta en las decisiones de los jueces cuando tuviesen que liquidar las condenas al aplicar ese cambio legal.

Homenajes a etarras

Uno de los asesinos de su padre ha obtenido recientemente el tercer grado. ¿Cree que ahora los presos de ETA tienen más fácil progresar de grado sin tener que colaborar con la Justicia?

Claro. Antes el Ministerio del Interior tenía comunicación con el juzgado de vigilancia penitenciaria y con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ahora mismo eso lo lleva una Consejería de Justicia que se remite exclusivamente a lo que le dictan desde Bildu o el PNV para mantener el Gobierno de España y el Gobierno vasco. Sin embargo, no contrasta datos ni con el juzgado de vigilancia penitenciaria ni con la Audiencia Nacional. El otro día, cuando Marlaska dijo que la decisión de conceder el tercer grado al etarra que dispara a mi padre estaba avalada por la autoridad judicial, yo fui al juzgado y pregunté: no había llegado nada, ni recurso del fiscal ni ninguna comunicación de la Consejería de Justicia, con lo cual Marlaska había mentido. No hubo un aval judicial. Había sido una decisión política. Sánchez se lavó las manos y cedió las competencias al Gobierno vasco, para que fuera este el que pusiese a los etarras en tercer grado y en libertad condicional.

Se han cumplido 24 años del asesinato de su padre. En el homenaje en su memoria su madre reprochó al PSOE que siga «traicionando a las víctimas». ¿Por qué consideran que el PSOE les ha traicionado?

Es evidente que está antes con los terroristas que con las víctimas. La única vez que he visto a Pedro Sánchez lamentar algo relacionado con ETA fue para dar el pésame a la familia de un etarra que se había suicidado. En ningún momento le he visto hablar de las víctimas de ETA salvo para hacer reproches al PP.

Que los presos etarras se nieguen a colaborar en el esclarecimiento de los asesinatos aún sin resolver ¿hace aún más dolorosa su salida de prisión?

Lo más importante es que se está incumpliendo el artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria, que establece dos requisitos para el tercer grado: el perdón expreso a la víctima o a sus familiares –yo he visto las cartas de Harriet Iragi o Igor Solana y son genéricas, no son expresas–y colaborar con las autoridades. En mi caso, Iragi y Solana hicieron una autocrítica en la cárcel en la que señalaban a «Txapote», Olarra Guridi y Ainhoa Múgica como los que daban las órdenes. De esos tres solo hay uno condenado, Olarra Guridi.

El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo abrió la puerta a considerar los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles. ¿Estamos siguiendo esa línea?

No. Cero. De hecho en una de sus recomendaciones se pide a la Fiscalía que siga investigando los crímenes de ETA aunque estén prescritos. ¿Y qué está haciendo el Ministerio Fiscal? Pedir el archivo de las causas por prescripción, como hemos visto en la causa por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco e incluso en el caso de Otegi, en el que dado que afecta a uno de los jefes de Bildu, socio preferente del Gobierno, la Fiscalía está haciendo caso omiso. Y eso a mí me duele. Se especifica que se persiga a los jefes de ETA y vemos que no se intenta. Sin embargo, cuando hay una decisión del Parlamento o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a un terrorista, inmediatamente se ejecuta. Parece que los terroristas siempre tienen más derechos que las víctimas.

Tras el fin de ETA, ¿están perdiendo las víctimas además la batalla del relato?

Sí. Hay muchas cosas del relato que no se están contando. Por ejemplo, los jefes de Bildu eran jefes de ETA y tienen mucho conocimiento de casos sin resolver sobre los que no han aportado absolutamente nada, por lo que ese relato no se está contando. No hay relato posible sin justicia. Y si ahora mismo hay 376 casos sin resolver, no se puede hablar de justicia. ¿Cómo puedes escribir un relato cuando no ha habido justicia ni verdad? Si esa verdad el Ministerio Fiscal no la quiere investigar porque dice que está prescrita... Hay relato de los terroristas, pero no de las víctimas.

Memoria

¿Y eso qué supone a la hora de preservar la memoria de lo que fue el terrorismo de ETA?

Pues que esto quedará escrito y el problema es que cada vez se favorece más a los terroristas, incluso en la legislación. Hace poco, la familia de un etarra muerto en un enfrentamiento con la Policía en 1975 acusó a Mikel Lejarza, «El Lobo», en aplicación de Ley de Memoria Democrática. Estamos invirtiendo el relato y las futuras generaciones pueden ver esto como si fuese un enfrentamiento entre dos partes: las Fuerzas de Seguridad del Estado y una organización política. El relato se está reescribiendo porque Sánchez no hace nada. No ha modificado la Ley de Víctimas, como le pedimos desde hace seis años, para evitar los actos de enaltecimiento y humillación a las víctimas, simplemente castigándolos con multas, equiparándolos con lo que establece la Ley de Memoria Democrática. Si tu permites que se reciba a un terrorista como si fuera un héroe parece que venga de una guerra. Si no evitas eso porque sabes que es ilegal y que no ha sido así, estás reescribiendo la historia.

Que ETA ya no mate, ¿justifica esa falta de respuesta penal?

En algunos corrillos socialistas del Congreso se escuchó precisamente esa argumentación de que como ETA ya no mata no tiene sentido la disposición que impedía descontar a los etarras los años de prisión en Francia. Es la excusa que utiliza la izquierda para justificar este tipo de leyes que favorecen más a los terroristas que a las víctimas. Pero es que ETA mataba y dejó casi la mitad de asesinatos sin resolver judicialmente. ¿Cómo es posible mantener esa justificación?

¿Qué supone para una sociedad democrática que muchos jóvenes no sepan ni quién es Miguel Ángel Blanco?

Un fracaso del relato sobre el terrorismo de ETA. Es un fracaso de la sociedad y demuestra que las víctimas no estamos ganando la batalla del relato, sino que la están ganando los asesinos. Que se acuerdan de Otegi pero no sepan quién es Miguel Ángel Blanco es gravísimo.

¿Qué pide como víctima de ETA al Gobierno?

Que mienta a Bildu como nos miente a las víctimas, que les engañe y no les dé lo que quieren. Eso es lo que le pido: que mienta a ETA. No se le puede pedir otra cosa.