Daniel Portero: «Sánchez no puede estar callado. Debe elegir entre “Txapote” y las víctimas»

Hijo del que fue fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, asegura sentir «dolor y asco» por la iniciativa de varios ayuntamientos gobernados por EH Bildu de equiparar a las víctimas del terrorismo con etarras en sus webs de la memoria. Convencido de que este tipo de actuaciones «debería tener una respuesta contundente» por parte de la clase política, considera que Pedro Sánchez «no puede estar callado ante este atropello a la dignidad de las víctimas». Y es que aunque su asociación aún está estudiando la posibilidad de emprender acciones penales, cree que «políticamente no es justo que esto se quede así».

Portero lamenta que los españoles tengamos «una memoria muy efímera», por lo que entiende que «deberíamos hacer un esfuerzo por no olvidar que casi un millar de ciudadanos dieron su vida» para que «podamos disfrutar de la actual democracia».

¿Qué supone para las víctimas del terrorismo su equiparación a los terroristas en las webs de la memoria impulsadas por ayuntamientos de Bildu?

Es una clara humillación hacia quienes han dado literalmente su vida por la democracia. Situar a «Txapote» como una víctima de cualquier cosa es un insulto a la inteligencia y una ofensa a los familiares de las personas a las que el terrorista asesinó, entre los que se encuentran políticos del PP y del PSOE, militares, policías, periodistas, ertzainas, guardias civiles o funcionarios de prisiones.

¿Es un exponente más del blanqueamiento de la actividad criminal de ETA que denuncian desde las asociaciones de víctimas?

Sin duda. «Txapote» no es cualquier cosa para ETA, es uno de los terroristas más sanguinarios, el mayor exponente de la maldad perpetrada por la banda criminal más destructiva de la historia de España. Situarlo en ese plano debería tener una respuesta contundente por parte de la clase política que no está dándose. Tan solo el concejal socialista del Ayuntamiento de Durango, Víctor Trimiño, ha estado a la altura al denunciar lo que ha pasado. Pero el daño moral que se causa a toda la sociedad con este gesto es de tal magnitud que, sin duda, requiere de una respuesta a más alto nivel, tanto por parte del PSOE como del PP y de las instituciones. Pedro Sánchez no puede estar callado ante este atropello a la dignidad de las víctimas. Si guarda silencio, confirma el pacto oculto que mantiene con Bildu para blanquear a los terroristas. Ya cerró su plan de acercar a todos los presos de la banda terrorista a cárceles del País Vasco y Navarra. Ahora toca su salida de prisión. Presidente, debe elegir entre "Txapote" y las víctimas. Tome partido ya.

¿Hay riesgo de que el discurso de ETA sobre su actividad terrorista se imponga?

Por supuesto que eso siempre existe. El silencio de los buenos es el peor criminal. Los españoles tenemos una memoria muy efímera y deberíamos hacer un esfuerzo por no olvidar que casi un millar de ciudadanos dieron su vida para que podamos disfrutar hoy de la actual democracia. Entre ellos, por supuesto, mi padre, Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía asesinado en el año 2000. Yo nunca dejaré de alzar la voz para que las víctimas sigan marcando el camino moral de la dignidad y para que la Justicia ponga a cada uno en su sitio.

Los promotores de esta iniciativa se refieren a los miembros de ETA como «personas afectadas por la violencia de motivación política», por supuestas torturas y violaciones de derechos humanos. ¿Eso supone situarles en el mismo plano que sus víctimas?

Supone situarles en un plano que sin duda no les corresponde. No son afectados por nada. Son asesinos que han provocado el mal, autores de los crímenes que han generado viudas, niños pequeños huérfanos, familias destrozadas, vidas de guardias jóvenes truncadas y un sinfín de daño en la sociedad española. Colocarles en cualquier tipo de plano diferente a este es faltar a la verdad, a la justicia y lo que merecen quieres padecieron su dolor y aun hoy sufren.

¿Cree que con estas actuaciones se puede incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas?

Los tribunales deberán responder a esta pregunta. Nosotros estamos estudiando el asunto por si pudiera ser constitutivo de algún tipo de ilícito penal o administrativo. Pero lo que está claro es que, políticamente, esto no es justo que quede así.

¿Qué espera de la carta que ha enviado al alcalde de Galdácano, de EH Bildu, pidiendo que retire a «Txapote» de esa web de la memoria?

Lo que espero es que rectifique, que responda o que al menos tenga la valentía que explicar su decisión en público.

Su padre fue asesinado por ETA, ¿qué siente al enterarse de este tipo de iniciativas?

Dolor, asco y sobre todo una vergüenza indescriptible por el bajo nivel de nuestra clase política, que no se atreve a responder a esta cobarde iniciativa que únicamente busca provocar a la sociedad. Si no respondemos en bloque y con contundencia, estos defensores de asesinos seguirán yendo más y más allá.