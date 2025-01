Del "no" al "sí" del PP en el ómnibus: Feijóo corta el ataque de Sánchez y logra el cierre de filas de los barones

Del "no" del PP al decreto ómnibus al "sí" ha pasado una semana. Y por medio un fuerte cruce de acusaciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Los populares apretaron el botón rojo el pasado miércoles en el Congreso y votaron junto a Junts y Vox en contra de más de 100 medidas que el Ejecutivo mezcló en un decreto "trufado" en el que el partido de la oposición compartía algunas de las medidas, mientras que rechazaba tajantemente otras.

El decreto decayó, de facto, y obligó a los socialialistas a renegociar el decreto. Una victoria, según presumen en las filas populares, al quedar escenificado que finalmente Sánchez accedía a lo que "Feijóo quería" y también a lo que demandaba Puigdemont. Es decir, para Génova, una demostración de que el Ejecutivo no tiene fuerza ninguna para gobernar. Los populares habían dejado claro que darían los votos "gratis" a Sánchez si presentaba un decreto "troceado". Los populares habían pedido a Sánchez que presentara un decreto que se adaptase en exclusiva a las iniciativas que ellos mismos habían registrado en el Congreso: subida de pensiones, ayudas a los afectados de la Dana y la gratuidad del transporte público.

El PP mantuvo su posición en contra durante una semana en la que ha resistido a los ataques de los socialistas que le acusaban de votar en contra de los pensionistas. Algo que, sin embargo, ahora, con un decreto troceado que ha pasado de cien a 29 medidas, queda demostrado que es falso. "Es amoral y mezquino" defendía Feijóo ante la negativa de Pedro Sánchez a presentar un decreto "troceado". Algo que el Gobierno había defendido que era "imposible", hasta este martes. En el PP defienden que se han posicionado en contra de los decretos que incluían subidas de pensiones solo en las ocasiones en las que el Gobierno los "trufaba" con otras medidas que nada tenían que ver. Génova había lanzado un sondeo tras votar en contra del decreto para corroborar si su decisión era entendida por sus electores. La mayoría de los votantes del PP respaldaban que cada medida se vote por separado y también daban la razón a Feijóo en que esta fuese su línea roja para dar el «sí» a Sánchez. Según este sondeo al que ha tenido acceso LA RAZON, un 89,9% de los vcotantes del PP cree que Feijóo tenía razón frente a Sánchez en su petición de "trocear" el decreto. Hay casi un 30% de los votantes de Sánchez que culpabilizan a su líder de que no se haya aprobado el decreto, frente a un 51,5 % de sus electores que responsabilizan a Feijóo. Esta encuesta daba galones a los populares para refrendar su posición de defender que Sánchez debia trocear el decreto y reforzaba la propia posición de Feijóo, que había garantizado no ceder ante "chantajes".

Todo en un momento en el que la presión dentro del PP también era palapable. En el grupo parlamentario había sectores que defendían que tenían que haberse abstenido en el primer decreto y haber permitido la tramitación ante el "coste" de votar en contra de las pensiones. Este malestar también comenzaba a darse entre los territorios, como ya avanzó este diario, que habían empezado a deslizar que debía permitirse este nuevo decreto porque sería "muy difícil" justificar un voto en contra.

Feijóo, aseguran en su entorno, tenía claro que votaría a favor del decreto para subir las pensiones, sin " chantajes". Y es que el Gobierno no ha incluido en el decreto algunas de las medidas que más espantaban a los populares como la actualización de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, que se verá más adelante. Ha introducido un nuevo sistema público de avales para proteger a propietarios e inquilinos de posibles okupaciones. El "palacete" de París al PNV es una "trampa", según el PP, que les tendía el Gobierno, dado que ya está cedido. Aun así, los populares prometen dar la batalla jurídica.

El voto a favor, anunciado por el PP por las redes sociales y de antemano, aunque normalmente siempre esperan al momento de la votación para no desvelar sus movimientos al Gobierno, ha generado un cierre de filas total entre los territorios del PP, que demandaban un cambio de posición al entender que el primer "no" les podía perjudicar más a ellos que a la dirección nacional, de cara a futuras elecciones autonómicas. Tan solo un presidente autonómico se removió contra el decreto, antes de conocer el voto de los populares, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. El segundo decreto no incluye la entrada a cuenta, es decir, la financiación autonómica y esto supone que la comunidad no reciba 650 millones de euros del sistema de financiación. Así, los populares deberán negociar en un futuro decreto con el Gobierno este punto, dado que también afecta al resto de territorios.