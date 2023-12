España trasciende fronteras con sus drones militares

La industria española de los drones continúa experimentando un notable crecimiento, consolidándose como un actor con gran proyección en el panorama internacional, gracias a su capacidad de ofrecer soluciones eficientes con una tecnología altamente innovadora. Los sistemas no tripulados aéreos, terrestres y navales, así como los equipos de detección y neutralización fabricados en España, no solo son operados por empresas y organizaciones nacionales, sino que han sido capaces de trascender fronteras y ya se están implementando con éxito en distintos países. Este crecimiento va ligado directamente al desarrollo de la industria de drones a nivel mundial. Según un informe realizado por la consultoría Drone Industry Insights, “se prevé que el tamaño del mercado global de drones alcance los 54.600 millones de dólares estadounidenses para el año 2030”. La actual expansión se debe, principalmente, a la progresiva implementación de esta tecnología en distintos ámbitos y a los avances llevados a cabo en campos complementarios, como la inteligencia artificial o el machine learning. Por otra parte, la evolución de las guerras y conflictos armados actuales ha puesto en relieve el papel decisivo que juegan estos activos a nivel táctico y estratégico. Por ello, las fuerzas armadas de las grandes potencias militares, así como contratistas, empresas e instituciones del sector defensa, han centrado sus esfuerzos en el desarrollo de vehículos no tripulados de distinta índole y sistemas antidrón (también conocidos como C-UAS), destinados a combatir las nuevas amenazas que han surgido.

Sistemas antidrón de fabricación nacional para amenazas globales

Multicópteros y aeronaves de ala fija y rotatoria con tecnología punta

Eurodrone. La compañía también ofrecerá apoyo logístico durante el ciclo de vida de los subsistemas de banda ancha y estrecha que conectarán al dron con las distintas estaciones terrestres de control.

Drones submarinos y vehículos de superficie para operaciones navales

Sistemas terrestres no tripulados de combate, reconocimiento y transporte

El mercado comercial de drones en nuestro país es muy heterogéneo en relación al tamaño de las compañías que lo conforman. El 55% de las empresas tienen diez empleados o menos y únicamente un 6% del total cuentan con entre 2500 y 5000 trabajadores. No obstante, la industria nacional de sistemas no tripulados y tecnologías derivadas para aplicaciones de defensa tiene un elevado potencial y está llevando a cabo importantes avances. Además, cabe subrayar que muchos de los programas de I+D de las firmas y fabricantes más importantes están respaldados por las instituciones y por diferentes estrategias de fomento e inversión.Entre las empresas nacionales de mayor tamaño destaca Indra, que ofrece la solución antidrón de última generación Crow. A través de la unidad de mando y control C4Arms, el sistema incorpora, en un único puesto de operación, tecnologías de detección de radar, análisis de radiofrecuencias, detección de dirección de radio, análisis y clasificación electroóptica y mecanismos de interferencia RF y GNSS. El Crow se encuentra en servicio en el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) del Ejército del Aire y del Espacio y ha sido desplegado con éxito en varias ocasiones como, por ejemplo, durante la visita a Madrid de Joe Biden con motivo de la cumbre de la OTAN, o en Koulikoro (Mali) para proteger a las unidades españolas que participaban en la European Union Training Mission (EUTM). TRC, es la creadora del sistema antidrón Cervus, en servicio en el Regimiento de Guerra Electrónica nº 31 del Ejército de Tierra. Con la reciente integración de la estación de armas Guardian 2.0 y el sistema electroóptico Oteos de Escribano, esta solución de tipo hardkill crea una cúpula antiaérea, combinando mecanismos de inteligencia artificial para la detección de amenazas y un sistema avanzado de control de disparo de distintos tipos de municiones, que proporciona una gran precisión a largo alcance, reduciendo la exposición del operador. Además de haberse desplegado también en Mali, el sistema validó recientemente sus capacidades en el Ejercicio de Interoperabilidad Técnica (TIE23) sobre sistemas contra aeronaves no tripuladas, organizado por la Agencia de Información y Comunicaciones (NCIA) de la OTAN y el Ministerio de Defensa de los Países Bajos.En el ámbito de los UAS (sistemas aéreos no tripulados), varios fabricantes españoles también han logrado exportar sus productos a países extranjeros. Este es el caso del fabricante de helicópteros tácticos autónomos Alpha Unmanned Systems, cuyas aeronaves de ala rotatoria, además de operar en la Escuela Militar de UAS (Emuas), la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), vuelan como escuadrillas o demostradores tecnológicos para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, los guardacostas de Indonesia o la Armada Griega. La división de Airbus en España está capitaneando el desarrollo del dron táctico de última generación Sirtap (Sistema Remotamente Tripulado de Altas prestaciones), diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), aunque también cuenta con anclajes para portar armamento. El desarrollo de esta plataforma, de 750 kilogramos y una envergadura de 12 metros, supone un importante reto para la industria española, ya que está previsto que el 90% de los componentes sean de fabricación nacional. El Ministerio de Defensa acordó en julio la adquisición de 27 unidades de este dron espía, por aproximadamente 595 millones de euros. Airbus también ha confirmado que Colombia recibirá 18 aeronaves y que otros países de Latinoamérica ya han manifestado su interés por el sistema. Por su parte, la empresa Sener Aeroespacial y Defensa suscribió el pasado mes de marzo un contrato con Airbus Defence and Space para desarrollar y producir en serie los sistemas Data Link de Línea Vista (DL LoS) para el UAS de gran autonomía y altitud media (MALE por sus siglas en inglés)España cuenta con un 23% de participación en el grupo de países socios que lideran el programa de defensa europeo Eurodrone, gestionado por la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (Occar).Además de haber conquistado los espacios aéreos, los sistemas no tripulados también están ganando protagonismo en el ámbito naval y submarino. En España, el denominado Vendaval, desarrollado por Navantia, se convirtió en el primer vehículo de superficie no tripulado (USV por sus siglas en inglés) comercializado y operativo en misiones reales de vigilancia y control medioambiental, integrado en el Sistema de Vigilancia de Aguas Próximas (SVAP) en el puerto de Ceuta. La embarcación no tripulada fue puesta a prueba en el ejercicio REP MUS 21 (Robotic Experimentation and Prototyping Augmented by Maritime Unmanned Systems), organizado por la OTAN en distintas regiones de Portugal. El USV SEAD 23 de Seadrone también participó en esta edición de REP MUS, aunque había sido evaluado con anterioridad en la demostración del programa Ocean 2020 de la Agencia Europea de Defensa, para el que había sido creado. Este dron marino cuenta con un diseño sigiloso y un perfil bajo, por lo que puede operar de forma autónoma, por delante de la fuerza naval, en misiones encubiertas. Además de equipar distintos sensores, como cámaras de TV, cámaras infrarrojas, un módulo sonar y un sistema de identificación automática, también puede disparar un torpedo Black Scorpion y equipar una estación de armas de 12,70 milímetros. Cabe destacar también que, recientemente, el SEAD 23 se ha desplegado en las maniobras del Grupo Anfibio Aeronaval Dédalo 23 de la Armada Española. El USV Kaluga de Utek participó en REP MUS 2022 y en los ejercicios Dynamic Messenger, también de la OTAN, a bordo del buque BAM Audaz de la Armada. Este vehículo de superficie destaca por la rapidez de despliegue y recuperación, por la alta velocidad y por poseer la capacidad de realizar aproximaciones ágiles al blanco y maniobras de evasión efectivas.Los sistemas no tripulados terrestres todavía no están tan asentados como los aéreos o navales. Sin embargo, muchas empresas españolas han empezado a realizar desarrollos, tratando de adelantarse a las futuras necesidades del mercado en cuanto a los UGV (unmanned ground vehicle). Santa Bárbara Sistemas, en colaboración con Sener, ya mostró el año pasado, durante el Foro Ejército-Empresas (F2E+1), celebrado en Toledo, su proyecto destinado a convertir el vehículo de combate Ascod Pizarro/Ulan en una plataforma no tripulada con proyección internacional. Cohemo, junto con la Universidad Carlos III de Madrid, ha desarrollado el robot Reco, que integra distintos tipos de cámaras para que los pelotones avanzados puedan detectar amenazas en el campo de batalla. Star Defence Logistics Engineering (SDLE) mostró en UNVEX en R2T2, un UGV que cuenta con un sistema de tracción continua por oruga, diseñado para ser altamente maniobrable y desplazarse por terrenos hostiles y pasos estrechos.