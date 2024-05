Europa quiere construir un avión de transporte militar gigante para dejar de depender de los ucranianos Antonov An-124

Los nuevos proyectos de cooperación de los Fondos Europeos de Defensa (FDE) incluyen una iniciativa destinada a "establecer capacidades estratégicas de transporte aéreo en Europa", financiada con 20 millones de euros por la Comisión Europea. Este proyecto, denominado Transporte Aéreo Estratégico para Carga de Gran Tamaño (Esoca), prevé un año y medio de estudios para desarrollar estas capacidades, buscando reducir la dependencia de Europa de los aviones ucranianos Antonov An-124, el mayor avión de transporte operativo actual, especialmente tras la destrucción del AN-225 por tropas rusas al inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El proyecto Esoca está liderado por Airbus y coordinado desde Alemania, con la participación de industrias de varios países europeos. Las empresas implicadas incluyen Airbus Defence and Space Bmbh de Alemania, Airbus Defence and Space SA, GMV Aerospace and Defence, e Industria de Turbo Propulsores de España, Airbus Defence and Space SAS y Safran Aircraft Engines de Francia, Ellinki Aeroporiki Viomichania Anonymi Etaireia de Grecia, Leonardo – Societa Per Azioni de Italia, Siec Badawcza Lukasiewicz-Instytut Lotnictwa de Polonia, Stichting Koninklijk Nederlands Lucht-En Ruimtevaartcentrum de Países Bajos y Tecnologian Tutkimuskeskus VTT OY de Finlandia.

Según la información oficial de la Comisión Europea, “las capacidades de transporte aéreo estratégico son fundamentales para desplegar rápida y eficazmente un gran número de personal, equipo pesado y carga de gran tamaño, cumpliendo con los requisitos militares de las naciones europeas y aliadas”. Esoca tiene como objetivo identificar, definir y evaluar “opciones a corto y largo plazo para la futura capacidad de transporte aéreo estratégico europeo”, abarcando todos los estudios necesarios para llevar a cabo la actuación.

El proyecto Esoca se vincula a la iniciativa de Cooperación Estructurada Permanente (Pesco), previamente lanzada por la República Checa, Alemania, Francia y Países Bajos, bajo coordinación alemana, conocida como Transporte Aéreo Estratégico de Carga Sobredimensionada (Satoc).

En la tercera convocatoria de Fondos Europeos de Defensa, a la que pertenece este nuevo proyecto, se destaca que el transporte aéreo estratégico de carga de gran tamaño “es una capacidad central para operaciones militares rápidas de proyección a largas distancias y apoyo a misiones en todo el mundo”. Este tipo de operaciones ha sido esencial para realizar despliegues y mantenerlos, además de servir para un mejor apoyo civil dentro de la UE, contribuyendo a una logística rápida, socorro en desastres y respuesta rápida a crisis generales.

Pese a la importancia de este recurso, actualmente no existe ningún proveedor de servicios en el mundo con la capacidad adecuada para satisfacer las necesidades de los Estados miembros de la UE, especialmente debido a las dificultades planteadas por la guerra en Ucrania que ha afectado el uso de los An-124. Por ello, el objetivo del proyecto es estudiar la posibilidad de un futuro desarrollo de aeronaves o el apoyo de un contratista.