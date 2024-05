Italia se podría unir a Francia y Alemania en el proyecto de carro de combate europeo pero, ¿dónde está España?

Mucho de viene hablando en los últimos años del proyecto conjunto en el que trabajaban Francia y Alemania para llevar a cabo un carro de combate nuevo (Sistema Principal de Combate Terrestre o MGCS por sus siglas en inglés) a partir del Leopard germano y del Leclerc galo. La iniciativa daba un paso adelante y dos hacia atrás y se había llegado a poner en duda su supervivencia, entre otras cosas por el fuerte impulso que ha tenido Leopard alemán a raíz de la guerra de Ucrania que prácticamente se ha convertido en el más utilizado en la mayoría de países europeos, excepción hecha de la propia Francia y de Reino Unido, que apuesta por su modelo Challenger. De hecho, varios países ya han anunciado su intención de adquirir la última versión, denominada 2A8, que se basa en la variante húngara 2A7HU.

Durante el año pasado, sin embargo, el Gobierno de Macron ha decidido darle un acelerón al proyecto conjunto para no quedarse fuera de cualquier iniciativa al respecto que pudiera surgir. Así, el sentimiento hacia el MGCS como un proyecto a largo plazo. En particular, Francia ha expresado su preocupación de que el tanque Leopard de Alemania pueda eclipsar la iniciativa MGCS. De hecho, no solo ha dado un impulso al proyecto sino que habría invitado a Italia a unirse a él.

Así, en una reunión reciente en la isla francesa de Córcega, Sébastien Lecorneux, ministro francés de Defensa, invitó informalmente a su homólogo italiana, Guido Crosetto, a participar en el desarrollo del MGCS, para lo cual ambos dignatarios firmaron una carta de intención para reforzar la cooperación en el sector de defensa.

Lecorneux afirmó que era una progresión lógica que Italia participara en la iniciativa, contribuyendo así al desarrollo de futuros carros de combate y otros vehículos blindados. El deseo de Francia de que Italia participe en el proyecto no es nuevo. En agosto de 2023, París ya habría manifestado que Italia sería una excelente incorporación al equipo existente, que incluía a Alemania. Leonardo, la importante empresa italiana de material de Defensa, sería la elegida para liderar el proyecto del lado transalpino.

Es bien sabido que Francia fue anteriormente el oponente más acérrimo a que otras naciones se unieran a la iniciativa MGCS. Polonia es un excelente ejemplo, ya que hace años habría expresado su interés en convertirse en un socio clave. Sin embargo, los avances realizados por la industria de defensa polaca no fueron bien recibidos por Francia y Alemania.

La invitación de Francia a Italia podría sugerir que París está intentando mantener un equilibrio en su compromiso con Berlín. Sin embargo, Italia no ha anunciado aún su conformidad con la participación en dicho proyecto y, de hecho, hace apenas unos meses el Gobierno de Meloni decidió adquirir más de un centenar de carros Leopard 2A8 y podría estar considerando incorporar estos tanques a su estrategia de defensa nacional, convirtiéndose de hecho en el primer país en comunicar su intención de adquirir una cantidad sustancial de este modelo. Como contrapartida a esta decisión, parte de la producción de este carro, denominado Leopard 2A8IT en su versión italiana, podría ser llevada a cabo por la industria del país, concretamente en las instalaciones de La Spezia.

Francia e Italia ya han colaborado en distintos proyectos de defensa en el pasado como los destructores clase Horizon, las fragatas FREMM y el sistema de defensa aérea de largo alcance SAMP-T.

Buena parte del atasco del proyecto durante estos años se ha debido a la arquitectura, en la fase de estudio SADS, durante varios años. Este bloqueo se debió en gran parte a la entrada del fabricante alemán Rheinmetall en este proyecto cuando debería haber sido liderado por KNDS, la empresa conjunta creada por la francesa Nexter y la alemana Krauss-Maffei Wegmann (KMW), dos de los principales proveedores europeos de sistemas terrestres militares para muchos ejércitos de todo el mundo, y que desde 2015 operan de forma conjunta, con líneas de producción en Francia y Alemania y asociaciones industriales en todo el mundo.

Esta elección es clave de cara a los desacuerdos sobre la división de tareas entre Francia y Alemania [que debería ser al 50%], así como sobre algunas soluciones tecnológicas, en particular a nivel del arma para equipar el futuro tanque, aunque es cierto que Rheinmetall es el fabricante los cañones de buena parte de carros del mundo.

Este retraso empezaba a preocupar seriamente al gobierno francés. "El Ejército necesitará un nuevo tanque para reemplazar sus Leclercs para 2035 o incluso 2040”, dijo en un comunicado el ministro galo de Defensa.

En el lado alemán, sin embargo, comienza a surgir la idea de que el diseño de este "tanque del futuro" finalmente se posponga o incluso se abandone. Esta era la opinión de Susanne Wiegand, directora ejecutiva del Grupo Renk, que suministra la caja de cambios para el tanque Leopard 2. “Después del ataque ruso a Ucrania, muchos países europeos encargaron carros Leopard 2 de Krauss-Maffei Wegmann para sus fuerzas armadas, hasta el punto de que tal vez no haya lugar para el MGCS en este momento. Será necesario evaluar políticamente qué significa este nuevo desarrollo para la continuación de MGCS", dijo.

El Gobierno de Macron, por tanto, pretende acelerar el carro de combate europeo con la intención de eclipsar el éxito del Leopard 2A8, entre otras cosas también ante el retraso en la evolución y mejora de su tanque Leclerc. De este modo, además, Francia estaría intentando redistribuir la participación de cada una de las partes o asegurando el proyecto a medio plazo en caso de que Berlín decidiera aumentar su atención en sus principales tanques locales, a saber, el Leopard 2A8 y el Rheinmetall Panther KF51.

La columna vertebral de las Fuerzas Armadas italianas está definida por una selección de tanques, con el Ariete asumiendo el centro del escenario como el principal tanque de batalla, destacando su sofisticado blindaje y su poderosa potencia de fuego.

Sin embargo, no hay que olvidar que el proyecto MGCS aspira a algo más que ser un carro de combate, pues su objetivo es convertirse en un sistema que conecte en red diferentes sistemas de armas, como robots terrestres o incluso drones. El tanque es solo una figura en un programa más grande.

Cómo será Main GroundCombat System (MGCS)

El Main Ground Combat System (MGCS) es un proyecto que forma parte de la iniciativa de defensa europea y se espera que se convierta en el vehículo blindado principal del continente en el futuro. El MGCS se está desarrollando, como ya se ha mencionado, en cooperación con la compañía alemana Rheinmetall y la compañía francesa Nexter Systems. El objetivo principal del proyecto es crear un carro de combate que pueda operar en cualquier terreno, incluidos los ambientes urbanos, desérticos, forestales y montañosos, y que tenga la capacidad de realizar operaciones de combate tanto ofensivas como defensivas.

Una de las características principales del MGCS es su capacidad para trabajar en red con otros sistemas de combate, incluidos drones, aviones y vehículos terrestres no tripulados. Esto se logrará mediante la integración de tecnología avanzada de sensores y comunicaciones en el vehículo, lo que permitirá que la tripulación tenga una conciencia situacional completa en tiempo real.

Otra de las características destacadas del MGCS es su movilidad. El vehículo contará con un motor potente y un sistema de suspensión avanzado que le permitirá moverse a alta velocidad en terrenos difíciles. Además, la tripulación tendrá una mayor visibilidad del campo de batalla gracias a un sistema de cámaras de 360 grados y pantallas en el interior del vehículo. La barcaza parece que sería una versión mejorada de la del Leopard 2A7, muy parecida también a la del Panther KF51, mientras que la torreta recuerda a la del Leclerc y a la del K2 Panther, con un perfil bastante bajo.

Se estudia incorporar un sistema de propulsión híbrido y el casco del vehículo principal también se pueda utilizar como base para variantes de vehículos de apoyo. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa alemán ha publicado un gráfico (puramente teórico) que muestra tres vehículos basados ​​en el mismo casco, pero montando diferentes efectores: un vehículo de mando y control tripulado (C2) con el cañón principal de gran calibre; un vehículo tripulado con un lanzador montado en una torreta para proyectiles hipersónicos guiados; y un vehículo de apoyo no tripulado con un láser de alta energía, un sistema de contra-UAV (C-UAV), sensores y varios UAV a bordo.

En cuanto a armamento, contará con un cañón principal de gran calibre con un rendimiento significativamente mejorado en comparación con los cañones de 120 mm utilizados en el Leclerc y el Leopard 2. Nexter propone el nuevo Ascalon como arma principal. Según Nexter, el arma también acomodará futuras municiones de tanques inteligentes capaces de atacar objetivos en rangos más allá de la línea de visión/sin línea de visión (BLOS/NLOS). La firma predice que las soluciones técnicas en las que se basa ASCALON estarán completamente maduras para 2025. El socio ARGE de KNDS, Rheinmetall, por su parte, aboga por su cañón de ánima lisa autocargado Rh-130 L/52 de 130 mm, que también promete una mejora significativa en velocidad de disparo, alcance y penetración sobre la artillería actual.

Incorporaría un sistema de ametralladoras y un lanzador de misiles antitanque. Además, se están explorando opciones para la integración de sistemas láser y electrónicos para aumentar aún más la capacidad de fuego del vehículo. Tendría un peso de entre 60 y 62 toneladas e incorporaría un motor MTU 883, con una potencia de 1.500 hp. La planta motriz es ligeramente más pequeña que la del Leopard 2, dejando más espacio a los tripulantes que van en la barcaza.

La fusión de sensores dentro y más allá del vehículo individual será fundamental para establecer el dominio táctico en el campo de batalla. Cada equipo de MGCS no solo se conectará en red con sus unidades de componentes inmediatos, sino que también se integrará en el campo de batalla a través de una nube de datos. Esto permitirá que acceda a una amplia variedad de sensores externos distribuidos para crear un alto nivel de conciencia situacional y obtener datos de orientación para objetivos BLOS/NLOS.

En cuanto a la protección, el MGCS contará con una armadura avanzada que será capaz de resistir los ataques de las armas antitanque modernas. También se espera que tenga sistemas de protección activa, como el sistema Trophy israelí, que dispara ráfagas de metralla para destruir los proyectiles antes de que lleguen al vehículo.

El proyecto MGCS se encuentra actualmente en su fase de diseño y desarrollo. El objetivo inicial era que el vehículo estuviera operativo en torno a 2035, pero las últimas informaciones hablan de que se podría retrasar al menos hasta 2045. La guerra en Ucrania y el desarrollo de las versiones más avanzadas del propio Leopard al modelo 2A7 han llevado al Gobierno de Alemania, principal país implicado junto con Francia, a postergar 10 años más la llegada del MGCS. La única ventaja de este aplazamiento es que se podrían incorporar nuevas soluciones y tecnologías, haciendo de este nuevo carro de combate un vehículo mucho más moderno y revolucionario de lo inicialmente previsto. Podría incluir la posibilidad de trabajar conjuntamente en "modo enjambre" con otros vehículos, convertirse en caso de necesidad en un carro autónomo guiados con ayuda de Inteligencia Artificial...

Otro de las bazas que está sobre la mesa es la posibilidad de que otros países se unan al proyecto, como es el caso de Italia.

A nivel industrial, la entrada de Italia en el proyecto con las unidades Leonardo e Iveco-OTO Melara (conocidas como CIO, una empresa conjunta entre Leonardo e Iveco Defense Vehicles) se beneficiaría de décadas de experiencia en el desarrollo de vehículos terrestres. En segundo lugar, fortalece aún más el carácter europeo del proyecto al agregar a Italia como otro contribuyente político e industrial. Esto, además, distribuiría los costes de desarrollo y ayudarían a Europa a desarrollar sus propias capacidades de guerra terrestre orientadas al futuro, encontrando un terreno político e industrial común.

¿Y España? Pues, de momento, más allá de la mención que se hace al MGCS como sustituto de los Leopardo 2E, poco más se sabe de su posible interés por participar en el proyecto. Entre sus planes a más corto plazo no hay ni presupuesto ni documentación que haga pensar que nuestro país quiera pasar a formar parte del proyecto, aunque la lógica debería llevar a pensar que España no debería quedarse fuera de un proyecto de esta envergadura, máxime teniendo en cuenta su dependencia de la tecnología extranjera. La diferencia es que se convierta en un mero comprador de un producto cerrado o, de incorporarse, pueda formar parte del desarrollo y adaptarlo también a sus necesidades, además de la importancia que para la industria española tendría participar en una iniciativa de esta envergadura.