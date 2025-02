Nuevo tirón de orejas a la industria por el retraso del blindado 8x8: "Tiene que hacer más"

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha comparecido hoy en el Congreso, en la comisión de Defensa desde donde ha defendido la política del Gobierno en materia de gasto militar y poniendo el foco en la "modernización" de las Fuerzas Armadas como eje central de la estrategia. De hecho, la palabra que más ha repetido a lo largo de toda su intervención ha sido precisamente esa: "Modernización".

Valcarce subrayó que "optimizar el presupuesto de Defensa debe traducirse en inversiones estratégicas para la industria" y que esta es "nuestra prioridad", insistiendo en que el gasto en Defensa debe ser considerado una "inversión productiva para nuestro país". En este sentido, ha argumentado que el fortalecimiento de las capacidades militares no solo garantiza una "modernización rápida", sino que también impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo en sectores clave de la industria nacional.

Su intervención para dar cuenta de la situación en la que se encuentran todos los programas especiales de modernización en los que están inmersos las Fuerzas Armadas había sido pospuesta en dos ocasiones. Había interés en sus palabras sobre todo porque muchos de esos programas, indispensables para la seguridad de los militares y su operatividad, también van con retraso, tras haber invertido en ellos miles de millones de euros.

Uno de los programas más ambiciosos es el del vehículo blindado 8×8 Dragón que el Ejército de Tierra para el que se han invertido alrededor de 2.500 millones de euros. Precisamente la intervención de la secretaria de Estado ha estado marcada por los reproches de la oposición, especialmente en torno a los retrasos del programa de estos blindados, que ha calificado como "insuficientes". "La industria tiene que hacer más", ha sentenciado ante la demora de los 92 vehículos previstos para 2024, por lo que el calendario se ha trasladado a 2025. Apuntó que la industria ha puesto a disposición de la oficina de programas de armamento y material los primeros modelos para las pruebas y ya se someten los primeros 9 a dichos test.

El debate se ha tensado con las críticas al programa del 8X8. Desde la oposición han exigido explicaciones sobre los plazos incumplidos y han puesto en duda la capacidad del Ejecutivo para gestionar un proyecto considerado vital para la modernización del Ejército de Tierra. También los diputados le han preguntado cómo puede haber influido las relaciones con Israel en los retrasos de la logística.

El diputado del PP reprochó que se demorara tantos meses esta comparecencia y también el retraso de las entregar efectuadas. Ha preguntado a Valcarce qué pasa con esos retrasos en la producción a qué se compromete el Gobierno y ha anunciado que pedirán la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para saber cuál es el calendario para cumplir con el presupuesto de la OTAN, unos documentos que ya habían solicitado y que ha lamentado "no haya localizado aún". Por ello, ha acusado a la secretaria de Estado de "falta de transparencia y oscurantismo en la adjudicación de contratos". Además ha tildado de "mezquindad" la política de Sánchez a quien ha acusado de no consensuar "nada con nadie". Acusó a la secretaria de Estado de no saber "nada" y no responder a "nada". "Es usted y su ministra quien decide cómo se contratan determinados proyectos de armas", le recriminó.

La secretaria de estado de Defensa ha mostrado el compromiso del Gobierno con el refuerzo de la industria de Defensa española y ha subrayado la importancia de hacer algunas "reprogramaciones". "Nuestro objetivo es convertir cada euro invertido en Defensa en un motor de desarrollo industrial y tecnológico", ha insistido la secretaria de Estado.

No obstante, las dudas sobre la eficiencia en la ejecución de los programas estratégicos continúan generando controversia en el Congreso, en la colaboración público-privada de la colaboración y el contrato.

Todos los grupos han hecho referencia a la situación internacional. Por ello, la secretaria de Estado de Defensa ha mostrado la "condena" por la invasión de Ucrania y ha subrayado que no puede haber una paz duradera sin Ucrania. "La voluntad de Sánchez ha sido siempre ser un factor activo de la paz". Además, ha subrayado que tampoco se puede olvidar el conflicto de Gaza donde "España tiene un gran compromiso con la paz. Defendemos los dos Estados y una consecución justa para la paz de los gazatíes".

En cuanto a qué supone esto para nuestro país, apuntó que esto ha hecho que la sociedad sea más "consciente" de la cultura de Defensa y ha defendido que ella siempre acude cuando se le cita y se pone a disposición de la comisión de Defensa. "La cultura de Defensa es recordar que la Defensa y la seguridad es la de los ciudadanos y también la defensa de principios y valores democráticos y de los intereses de España". Valcarce ha defendido el "incremento histórico" del gasto en Defensa por parte del Gobierno de Sánchez donde subrayó que de ese implemento más del 60% va dedicado a la inversión, los programas de armamento y material, sobre todo los programas especiales de "modernización" que buscan que las Fuerzas Armadas puedan cumplir las misiones que el Gobierno de la nación encomienda en función de nuestros compromisos internacionales con la UE, la OTAN y Naciones Unidas. También, subrayó que la inversión en Defensa busca transformar el gasto en una inversión eficiente que enlace el crecimiento económico con la creación de empleo y así aportar más recursos para sostener nuestro Estado del bienestar. "Nuestro sistema de derechos y libertades es el sostenimiento de nuestro Estado del bienestar" y que consideran tienen que ser fundamentalmente industrial y tecnológica.

La secretaria de Estado de Defensa ha defendido el contrato con la compañía pública que suministra las comunicaciones donde participan otras empresas y ha apuntado que, desde su fundación, ha apuntado por su "uso tecnológico" y la colaboración público privada y el ministerio Defensa, entre otras.