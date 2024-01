Robles cierra la puerta a cualquier despliegue de las Fuerzas Armadas españolas en el Mar Rojo

Después de muchos vaivenes en relación al despliegue de militares españoles en el Mar Rojo, el Ministerio de Defensa parece que mantiene la línea que marcó la ministra, Margarita Robles el pasado día 12 de no participar en ninguna misión en la zona, ni con la UE ni con Estados Unidos. Sin embargo, días después, desde Washington instaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez a participar con oficiales de enlace, algo que el presidente del Gobierno dijo que estudiarían. Pero con la respuesta que ha dado hoy Robles en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, esa opción también parece vetada: "Con todo el respeto a Estados Unidos, ningún país le dice a España dónde tiene que participar", ha avisado repitiendo un argumento que ya defendió.

Durante su intervención, la ministra ha insistido en que las Fuerzas Armadas no colaborarían con la misión "Guardián de la Prosperidad" de EE UU porque "no tiene ningún paraguas internacional y España no participa sin paraguas". Y ha recordado que cuando España fue incluida en la coalición de países que la apoyarían, ya dejaron "claro" que "no íbamos a participar en esa misión aún sin definir de EE UU", eso sí, ha dejado claro de nuevo que "respetamos esa posición pero no queremos que nos digan qué debemos hacer".

Centrados en "Atalanta"

Y aunque la UE ha anunciado una posible misión en la zona, España ya mostró su rechazo. Primero, a la ampliación de cometidos de la operación "Atalanta" contra la piratería en el área del Cuerno de África (incluye el Mar Rojo). Y segundo, al despliegue de militares en una hipotética misión de la UE, avisando desde hace tiempo que nuestro país ya participa en numerosas misiones en el exterior y que está muy centrado en "Atalanta".

"España ha dicho que no se opone a una misión de la UE, pero España en esa misión no va a participar. Y no va a participar porque España es el país de la UE que esta en más misiones", ha apuntado destacando la de "Atalanta", donde, ahora la fragata "Victoria" está realizando "una labor esencial en el Índico de lucha contra la piratería y para favorecer tráfico mundial alimentos". Aquí ha hecho hincapié en el repunte de la piratería en la zona en los últimos meses.

Y, de nuevo, ha vuelto a remarcar que "España solo participa en misiones con un paraguas internacional", aunque en este caso ha matizado que "No nos vamos a oponer a que la UE cree una misión, pero nosotros en esa misión no vamos a participar, porque entendemos que nuestro compromiso con la paz ya lo realizamos en otros lugares".