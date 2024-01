Robles se mantiene firme: "España no va a intervenir en el Mar Rojo"

Tajante se ha mostrado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la posición de España en relación a una posible misión en el Mar Rojo y respecto al ataque de EE UU y Reino Unido contra los rebeldes hutíes. "España, en este momento no va a participar" en ninguna operación militar nueva en la zona, ni siquiera bajo bandera de la Unión Europea. De hecho, Defensa ya cerró la puerta a finales de diciembre, pero en una reciente conversación entre el Jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Charles Brown, y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, volvió a salir el tema. Sin embargo, la ministra ha negado presiones a nuestro país para intervenir y ha dejado claro que "España toma sus propias decisiones. Ningún país le tiene que decir a España dónde interviene".

Así ha intentado zanjar Robles esta polémica en la que el Gobierno ha ido matizando su posición desde que Estados Unidos incluyera a España dentro de una coalición internacional en el Mar Rojo, algo que inmediatamente el Ejecutivo desmintió. De ahí que dicha conversación telefónica se considerase un toque de atención de Washington a nuestro país. Pese a ello, Robles ha justificado su negativa porque las Fuerzas Armadas españolas participan en la actualidad en 17 misiones por todo el mundo, poniendo énfasis en la que trabaja en esa zona: la operación "Atalanta" de la UE contra la piratería en el Cuerno de África, la cual lidera España.

"España valora y decide en qué misiones está. No entramos a juzgar las actuaciones de otros países", ha apuntado Robles, incidiendo en que "la posición de España ha sido siempre muy clara: apoyamos la paz, tenemos 17 misiones y desde el principio hemos dicho que en el Mar Rojo entendemos que España en este momento no va a participar porque está firmemente comprometida con otras misiones, como 'Atalanta', una misión muy demandante".

"Disponibilidades y capacidades"

En todo momento la ministra ha pedido el "máximo respeto a las actuaciones que realicen otros países", haciendo hincapié en que ese respeto mutuo "hace que nosotros, como españoles, seamos los que decidamos, valorando siempre nuestra disponibilidades y capacidades, dónde intervenimos, siempre dentro de los paraguas de la UE, la OTAN o la ONU". Y en lo que se refiere al ataque de EE UU y Reino Unido, ha evitado valorarlo señalando que "en este caso concreto, como España no tenemos nada que decir a esta misión que se ha producido esta noche. Cada país tiene que dar explicaciones de los actos que realiza", ha dicho.

Eso sí, no sin llegar a criticarlo a señalado que "España va a apostar siempre por la paz, va a apostar siempre por actuaciones que lleven al diálogo", insistiendo una vez más en que las Fuerzas Armadas españolas van a seguir en las 17 misiones en las q e están".

"Me parece muy bien que la UE pueda, en su momento, decidir que haya una misión. No sabemos el alcance ni si la UE va a aprobar una misión o no", ha dicho Robles dejando claro de nuevo que "la posición de España, por sentido de la responsabilidad y por compromiso con la paz, es no intervenir en el Mar Rojo. Una posición, ha insistido "muy clara desde el primer día. No sabemos si la UE va a hacer una nueva misión o si va aprovechar una de las misiones que están en marcha. En este momento sería especular, porque no sabemos qué misión va a haber". Eso sí, ha señalado que "todo parece indicar que en ningún caso sería una misión ejecutiva, lo cual es importante".

Por todo ello, ha pedido "no adelantar acontecimientos, no sabemos la decisión que va a tomar la UE", dejando claro que "evidentemente, España no se opone, no lo ha hecho nunca, a que la UE pueda tomar las misiones que considere oportuno". Y ha vuelto a confirmar que "España no va a participar en el Mar Rojo y no lo va hacer porque esta participando en este momento en 17 misiones y lo hace con el esfuerzo y la profesionalidad de los militares".

Y de nuevo, tras asegurar que "seremos respetuosos con las decisiones que tomen otros países", ha señalado tajante: "Quiero dejar muy claro que España toma sus propias decisiones. Ningún país le tiene que decir a España dónde interviene". Negaba así ese supuesto toque de atención de EE UU, incidiendo en que "en ningún caso ha habido ninguna presión". De hecho, ha aclarado que "la llamada no tuvo por objeto para nada ese tema" y que fue "un intercambio de opiniones, una toma de contacto". Eso sí, ha puesto en valor el "agradecimiento de EE UU a España por el compromiso con las misiones".

"No ha habido ninguna presión porque EE UU, como cualquier país, sabe que España toma sus propias decisiones y las toma siempre desde el compromiso con los aliados y teniendo en cuenta que somos de los países que tienen mas misiones de paz en el mundo", ha sentenciado tajante.