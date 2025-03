El PP denuncia la aparente "utilización" de herramientas de Moncloa en favor del hermano de Pedro Sánchez

El portavoz del Partido Popular y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha intervenido en 'El Programa de Ana Rosa', de Telecinco, para someterse a una entrevista con la presentadora del espacio, Ana Rosa Quintana.

Durante la conversación en la que ambos han repasado la actualidad política, el portavoz del PP ha hecho hincapié en el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, acusado de presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación en la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música en la Diputación de Badajoz.

En este sentido, el diputado ha denunciado la "posible utilización" de herramientas de Moncloa en favor del hermano de Pedro Sánchez, ya que las últimas informaciones paracen apuntar a que la plaza fue creada ad hoc para él mismo. Por ello, el popular ha reflexionado sobre la moralidad que se le exige a los políticos y que, en su opinión, el presidente del Gobierno no reúne.

"Me parece muy relevante el debate de la moralidad y la ejemplaridad pública", ha reconocido Sémper, que poco después ha sostenido que tales valores hoy han saltado por los aires, donde el valor de la palabra "ya no importa".

Por ello, ha lamentado que el Gobierno no sea un ejemplo a seguir en esta materia. "Es tal el desbarajuste que vivimos, que podemos afirmar que la moralidad en el ejercicio de la política, así como la ética mínima exigible a quienes nos dedicamos a esto, ha saltado por los aires, porque nadie asume ninguna responsabilidad", ha apuntado para, poco después, asegurar que en el caso de David Sánchez "todo se terminará por saber".

Cara a cara Sánchez-Feijóo en Moncloa por el gasto militar

Otro de los temas a debatir ha sido el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ayer en el Palacio de La Moncloa con motivo de la ronda de consultas que llevó el Gobierno para aumentar el gasto militar en España.

En este sentido, el mandatario popular ha lamentado que mientras el mundo asiste a "uno de los momentos más críticos y relevantes de la última década", que seguramente dará lugar a "un cambio en el orden mundial", el Gobierno de España "no esté a la altura de las circunstancias".

"Necesitamos, más que politicuchos y políticas de partido, políticos que den la talla", ha explicado Sémper, que ha denunciado que, a día de hoy, los líderes españoles "desconocen" cuáles son los compromisos que Pedro Sánchez ha adquirido en el panorama internacional.

"Sabemos que el presidente del Gobierno no comparte información, y que no quiere hacerlo en el Congreso de los Diputados", ha explicado, mientras ha lamentado que "no es razonable que este momento tan crítico lo afrontemos con el peor Gobierno posible".

Critica la politización del COVID-19 en contra de Ayuso

El portavoz nacional del PP ha dedicado un espacio para recordar el quinto aniversario de la declaración del Estado de Alarma y del confinamiento con motivo de la pandemia de la COVID-19 en España.

Por ello, y tras la emisión anoche del documental '7291' en RTVE, en el que se señalaba la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante ese periodo, Sémper ha asegurado que "es obsceno" el intento permanente y la "utilización contínua" del dolor de los familiares "por intentar echar encima a Ayuso los fallecidos en las residencias".

"Probablemente quienes más tnegan que callar sean los que lideran hoy la oposición a Ayuso", ha aclamado Sémper, mientras ha denunciado que la izquierda no deja de "utilizar los muertos y el dolor de las familias para llamar asesina a Ayuso".