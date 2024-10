Denuncian la desaparición en Barcelona del periodista opositor argelino Hicham Abdou

El abogado del periodista argelino exiliado en Francia Hicham Abdou denunció este domingo la desaparición este jueves del escritor en Barcelona justo después de aterrizar en el aeropuerto internacional del Prat procedente de Bruselas. En declaraciones a LA RAZÓN, el letrado, Dalil Essakali, aseguró que “no hay muchos elementos” sobre su desaparición, pero dijo tener “sospechas fundadas” de que fue “secuestrado” y evocó la posibilidad de que “detrás de lo ocurrido esté el poder argelino”.

“No es la primera vez que mi cliente es objeto de un intento de secuestro”, recordó Essakali a este periódico, que recordó que la justicia francesa tiene abierta una investigación sobre un intento de secuestro contra el escritor en París en 2021. “Hicham Abdou es una persona sin enemigos, por lo que son solo hipótesis por el momento. Estamos aún en una primera fase y pronto, esta noche o mañana por la mañana, vamos a tener más información y entonces haremos una declaración pública en francés y árabe”, afirmó el letrado este domingo a LA RAZÓN. Su familia ha confirmado no tener noticias suyas desde hace cuatro días. El último contacto de sus allegados con el periodista y escritor fue una llamada en la que este les aseguraba haber aterrizado y que se disponía a tomar un taxi con destino a la Ciudad Condal.

Abdou, de 69 años y exiliado en Francia desde 1997, aterrizó en la tarde del pasado jueves en Barcelona procedente de Bruselas y desde las 15 horas de aquel día no hay noticias sobre su paradero, sin que responda a ninguno de los teléfonos que suele utilizar, reveló el abogado. El letrado del periodista especializado en las relaciones entre Argelia y Marruecos desaparecido en Barcelona confirmó que las autoridades españolas “están al tanto de la desaparición de mi cliente y no dudo de la calidad profesional y humana de la Policía española en la investigación ya en curso”. Entretanto, fuentes policiales consultadas por la agencia Efe aseguraban ayer no tener constancia de ninguna denuncia por la desaparición del activista argelino.

En declaraciones a la agencia española Essakali no quiso aventurar quién puede estar detrás de ese secuestro, pero recordó la actividad pública de su cliente contra “la junta militar” que gobierna desde hace décadas en el país norteafricano. El letrado del activista no quiso aclarar si han presentado una denuncia ante las autoridades españolas sobre el caso. En un video grabado el pasado día 10 de octubre y publicado el mismo día de su desaparición, Abdou asegura estar siendo objetivo de supuestas nuevas tentativas de secuestro de parte de las autoridades argelinas.

La primera en denunciar la desaparición de Hicham Abdou fue el sábado la Asamblea Mundial Amazigh (AMA), entidad que representa al pueblo bereber. En una nota, el colectivo admitía su “profunda preocupación” por la desaparición del “opositor pacifista” y miembro de su organización. La AMA considera que “su compromiso constante contra la corrupción y la opresión y su lucha aguerrida en favor de la democratización de su país le ha expuesto a numerosas amenazas e intentos de asesinato de parte de los servicios de seguridad argelino”.

Abdou publicó un libro muy crítico con las autoridades argelinas que se ha convertido en un clásico, ‘La mafia des généraux’ (La mafia de los generales), donde denuncia el funcionamiento de la estructura de poder en Argelia. El autor nacido en Argel es un colaborador habitual desde hace años de los medios de comunicación de su país en los que se muestra crítico con la realidad política argelina en la denuncia de la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. Las autoridades argelinas han pedido en diversas ocasiones la extradición del activista desaparecido en la capital catalana la semana pasada.

“Es un opositor que ha estado siempre amenazado y que ha denunciado públicamente los planes para secuestrarlo, una de las figuras que más ha criticado al pouvoir argelino”, resume a LA RAZÓN el periodista y analista político argelino radicado en Marruecos Oualid Kebir.