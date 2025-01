De denunciar a enmudecer: el extraño caso del líder de Podemos que primero advirtió sobre David Sánchez

María Mercedes Barrado, asesora de prensa del PSOE en la Diputación de Badajoz, le envió al filo de las 12:30 horas del 3 de julio de 2017 a la entonces diputada socialista de Cultura, Cristina Núñez, y a la directora de este área, Elisa Moriano, a través de su cuenta corporativa un correo con el asunto "Podemos Sánchez Castejón". Hacía muy poco que el hermano del presidente del Gobierno se había incorporado a la Diputación como un trabajador más, pero con sueldo de alta dirección.

En el mail les envía un teletipo de la agencia EFE en el que se da cuenta de que "Podemos denuncia la creación de un puesto en la Diputación para el hermano de Pedro Sánchez".

Concretamente, el que advertía de ello era el entonces secretario general de los morados en la comunidad extremeña, Álvaro Jaén, que advirtió de que el cargo que asumía David Sánchez "no existía hasta la fecha, las bases no exigían el título de profesor de música y no existía tribunal". El proceso para la adjudicación del puesto fue, según el líder de Podemos en Extremadura, "solo una entrevista en el despacho de la diputada provincial", en referencia a Núñez.

En ese momento anunció que desde el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Extremadura presentarían una solicitud de información "que justifique la motivación de crear este puesto" y las actas de las reuniones que hubo de por medio. Esto último es "lo que haya acordado la diputada (Núñez) con la directora de su área, Moriano".

Jáen estaba empeñado en 2017 en que el Gobierno autonómico, entonces aún en manos del PSOE con Guillermo Fernández Vara al frente, diera debidas explicaciones de "por qué se crea ese puesto y por qué se le ha dado a esa persona en concreto".

Los extremeños "están cansados de que sus recursos sean moneda de cambio para hacer carrera política" y, en este caso concreto, "de ver como el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, "pone el sello para que se contrate a esta persona, para un puesto que no existía".

Los de Belarra, hace seis años, reprobaban que la Junta de Extremadura y el PSOE entendiesen "que son un binomio" y que los problemas de la formación socialista afectasen "a toda la comunidad, convirtiéndose en una agencia de colocación de amiguetes". En aquella época aún no habían compartido el Gobierno central con los de Pedro Sánchez.

Ese mismo día, ya pasadas las 15:00 horas, Julián Expósito Talavera, director del área de Presidencia de la Diputación, remite a varios cargos de la institución pacense, entre ellos Moriano y Barrado, la "contestación a Podemos".

En el comunicado la Diputación de Badajoz "lamentaba" y "condenaba" el "gratuito, injustificado y mentiroso ataque" de Jaén contra la "cobertura del puesto" de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la provincia. Defendían, en este sentido, que la creación se habría producido el año anterior, en noviembre, y que la adjudicación al hermano de Pedro Sánchez se hizo respetando los "principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad".

David "Azagra", como se le conoce en el mundo de la música, fue para la Diputación pacense el candidato de los 11 que aspiraron al empleo "más idóneo" y el que "cuenta con la absoluta confianza" del equipo de gobierno socialista.

Tras la denuncia, Podemos no dijo más

Álvaro Jaén ahora ya no es líder de la formación en Extremadura, pero sí concejal de Unidas Podemos en Cáceres. LA RAZÓN le ha contactado para cuestionarle sobre si sigue creyendo que se creó ad hoc e irregularmente el cargo para el hermano del jefe del Ejecutivo. Jaén ha rechazado dar ningún tipo de explicación a este diario.

El primer denunciante del ya conocido como "caso David Sánchez", que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, se esconde. No sorprende ya que a nivel nacional los principales dirigentes de Podemos, de Belarra a Irene Montero, no han hecho ningún tipo de declaración respecto a esta causa contra el hermano del presidente.