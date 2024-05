Desayuno informativo con Dolors Montserrat, candidata del PP en las elecciones Europeas

Montserrat: "Nuestros recuerdos son ya de una Europa pacificada y democrática, y corremos el riesgo de confundir este pequeño milagro, apenas un parpadeo en la Historia, con una obra eterna. Y Europa no es inmortal. Tampoco lo es la España constitucional. Si no velamos por nuestras instituciones, si no defendemos el cumplimiento de la ley, si bajamos la guardia cuando uno de los poderes del Estado trata de imponerse sobre los otros, si pensamos que la democracia no nos necesita mientras el nacionalismo avanza, estaremos cometiendo un error fatal"