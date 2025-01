La desesperación de la juez por el puesto del hermano de Sánchez: "¿Por qué nadie sabe explicarme qué es la Oficina de Artes Escénicas?

Lo ha intentado de todas las formas posibles, pero la juez no encuentra quién le conteste qué es la Oficina de Artes Escénicas que dirige desde octubre de 2022 David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cuya contratación por la Diputación de Badajoz investiga la magistrada Beatriz Biedma, que ve indicios de un posible tráfico de influencias para enchufar a David Azagra, nombre artístico del hermano de Pedro Sánchez.

La desesperación de la instructora se puso de nuevo de manifiesto -después de repetir la misma pregunta con idéntico éxito a todos los investigados y testigos que han pasado por su juzgado en las últimas fechas- en el interrogatorio a Juana Cinta, exdirectora del área de Recursos Humanos de la Diputación entre 2015 y agosto de 2023. La comparecencia transcurría por los mismos cauces de desmemorias y desconocimientos habituales, cuando Biedma entró de nuevo al trapo, inasequible ante las evasivas de los anteriores comparecientes. "Entonces el cambio de denominación del puesto, jefe la Oficina de Artes Escénicas, ¿quién determina que se llame así?", preguntó con idéntico ahínco. "Pues el área de Cultura. El nombre desde luego yo no lo pude pensar porque no era mi competencia", replicó la investigada.

"¿Y por qué nadie sabe explicarme qué es la Oficina de Artes Escénicas?", tronó la voz de la magistrada. Pero volvió a chocarse contra un muro. "Pues eso si que no se lo puedo yo decir. Lo que yo he podido intuir en la Diputación, y en lo que estoy viendo, es una ampliación de las funciones que desarrollaba este señor centrándolas en una parte del trabajo que hacía, que era el tema de ópera y de Ópera Joven".

Biedma no estaba ya para dejarse enredar y mantuvo la guardia alta. "Y si un señor accede a un puesto por mucho que sea de libre designación y se le dan una funciones en concreto y llega un momento en que no las realiza sino que realiza otras que no tienen nada que ver con las anteriores, ¿eso no es un nuevo puesto de trabajo?", siguió insistiendo la instructora, que sospecha que tras crear un puesto ad hoc para el hermano de Sánchez en 2017, el de coordinador de conservatorios, le convirtieron en 2022 en jefe de la Oficina de Artes Escénicas añadiéndole nuevas funciones y sin sacar la plaza a concurso (algo que niega la Diputación que dirige el socialista Juan Carlos Gallardo, también imputado, que siguen defendiendo que no varió ni su retribución ni las tareas que desarrollaba, por lo que no era necesario concurso alguno).

"No", negó la investigada, que se remitió al Reglamento Orgánico de la Diputación de Badajoz, que según explicó establece las funciones del personal directivo incluyendo "cualesquiera otras que se atribuyan a su categoría". "Claro, cualesquiera otras pero conservando las anteriores" -replicó la magistrada-.No cualesquiera otras diferentes a las que tiene".

La investigada siguió erre que erre defendiendo que con el cambio de denominación de su puesto de trabajo se le añadieron nuevas funciones sin renunciar a las que ya tenían. Pero Biedma tenía muy presente que los responsables de los conservatorios le habían asegurado que David Sánchez no lleva a cabo labor alguna de coordinación desde que se convirtió en jefe de la Oficina de Artes Escénicas, llegando una de ellas a asegurar que no se reúne con él para temas laborales desde antes del confinamiento. "Si en realidad una persona accede a un puesto con unas funciones determinadas y a lo largo del tiempo se ocupa de otras que no tienen nada que ver, ¿eso no es un nuevo puesto de trabajo?". "No", insistió la alto cargo para desesperación de la juez. Biedma volvía a pinchar en hueso. De esta comparecencia tampoco saldría sabiendo en qué consiste la Oficina de Artes Escénicas de David Sánchez.

Según Juana Cinto, fue la responsable del área de Cultura Elisa Moriano, la que le trasladó la necesidad de crear un puesto de coordinador de conservatorios en una de las reuniones para preparar los presupuestos de 2017 (una necesidad que no plantearon los responsables de los conservatorios, para quienes paradójicamente había necesidades más urgentes que atender). "Yo le dije: vamos a iniciar el procedimiento", rememoró la investigada, que explicó que era necesario elaborar el oportuno expediente.

Preguntada por las bases del concurso, Cinto explicó que habitualmente las redactan los técnicos del servicio de Administración. "Normalmente yo no leía esas bases salvo que se me consultase alguna cuestión de tipo técnico". La juez mostró entonces su extrañeza por el hecho de que no se estableciese de antemano la puntuación otorgada a cada mérito de los candidatos (lo que permitía ajustar esa puntuación, por ejemplo, al currículo del elegido). "¿Es normal que no se diga la puntuación que se da a cada mérito?", inquirió. "Lo normal es que no se diga, no estamos hablando de concurso de mérito sino de libre designación", aclaró Cinta, quien afirmó que los encargados de la selección "son absolutamente soberanos para decidir los criterios que van a baremar".

La alto cargo dijo que antes de su contratación a David Sánchez no lo conocía "de nada" y que con posterioridad lo ha visto "en contadas ocasiones, cuatro o cinco veces", una de ellas porque fue a preguntarle "cuestiones de paternidad" (es padre de una niña).

La imputada insistió, respecto a la modificación del puesto de trabajo del hermano de Pedro Sánchez, en que "si no implica cambio de retribuciones ni de funciones ni de forma de provisión, ese tipo de modificación no es necesaria llevarla como una provisión de puesto". Y negó que fuese obligatorio incluir sus funciones de trabajo. "La Relación de Puestos de Trabajo es un acto administrativo como cualquier otro", explicó, en el que por ley "ni siquiera tienes que poner las funciones del puesto de trabajo".