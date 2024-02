El PP desmiente a Rovira y niega que ofreciese un pacto a ERC: "Aprovechamos para pedirle que vuelva para ser juzgada"

El independentismo está tratando de desgastar a Alberto Núñez Feijóo para tratar de contrarrestar la dura campaña que está haciendo el PP contra la amnistía. Sin embargo, los separatistas también corren el riesgo de pasarse de frenada, con ciertas exageraciones. El último episodio en este sentido lo ha protagonizado la "número dos" de Esquerra Marta Rovira, quien ha dicho que, tras las elecciones, el diputado del PP Carlos Floriano se dirigió a la diputada de ERC Teresa Jordà para "proponer" hablar.

"Después de las elecciones españolas, vino un diputado del Congreso de los Diputados a proponer que habláramos. Un diputado llamado Carlos Floriano se dirigió a Teresa Jordà", ha señalado Rovira en una entrevista en "Cadena Ser". "Ellos querían conformar una mayoría y nosotros le respondimos que nosotros no hablamos con el PP y que no. Que gracias, pero que no", ha añadido Rovira.

Sin embargo, esas palabras de Rovira han sido desmentidas de inmediato por el PP, que ha sido rotundo: "El Partido Popular nunca ha entablado conversaciones o negociaciones con ERC en el marco de la investidura. Nunca", han enfatizado fuentes del PP. "El diputado Carlos Floriano comentó a una diputada de ERC de manera informal y coloquial en el mes de agosto que deberían dejar gobernar a la lista más votada. Sin más", han detallado las mismas fuentes. "Por supuesto, Carlos Floriano no recibió encomienda alguna para plantear nada", han añadido.

Las mismas fuentes del PP también niegan que se hablara con la "fugada Marta Rovira": "A quien aprovechamos para pedirle que vuelva a España para ser juzgada por los tribunales de nuestro país". Insistimos: nunca hemos establecido el más mínimo contacto con ERC para buscar su apoyo a una investidura", han aclarado los populares.

Esquerra trata de seguir la línea de Junts, de endosar al PP ofertas a los independentistas para lograr la investidura de Feijóo con el objetivo de desgastar a los populares y ponerles freno en su dura campaña de oposición a la amnistía.