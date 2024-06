Yolanda Díaz no logra taponar la fuga de voto: un 44,4% de sus electores del 23J se van al PSOE y a Podemos, según el CIS

Sumar pone toda la carne en el asador en la última semana de campaña electoral de cara a las elecciones europeas. Y lo hace en un momento en el que las encuestas, que antes de que comenzara el toque de bocina para pedir el voto, contara con datos que ofrecían unos mejores pronósticos para la formación de Yolanda Díaz.

Ahora, en el ecuador de la campaña electoral, Sumar, ante los datos que reflejan un decrecimiento -de 5 y 6 escaños a 4-, el partido cambia de estrategia y trata, como ya publicó este diario en su edición de hoy, focalizar todas las fuerzas en contener la fuga de votantes que detectan los fontaneros del partido que tras escoger la papeleta de Yolanda Díaz en las elecciones generales, hoy apostarían por el PSOE o por Podemos. Esta última batalla es muy interesante por la pugna interna por el poder hegemónico de la izquierda alternativa, que los morados aspiran a recuperar tras el 9J. Los de Díaz, así, se han lanzado a la confrontación directa contra el partido que conviven en Moncloa, al que acusan de buscar una "gran coalición" con el PP en Europa.

Un cambio de guión estrátegico, que se produce a la vez que los datos reflejan una peor tendencia de Sumar en las encuestas. Precisamente, este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas- publicó su estudio sobre las elecciones europeas y éste revelaba datos que alarman en Sumar. Y es que, según se desprende de la tabla por variables políticas del CIS -las "tripas" de la encuesta- un 44,4 por ciento de los votantes de Yolanda Díaz del pasado 23J, hoy depositarían su confianza en el PSOE (un22%) y en Podemos (un 20,4%). Un 30,2 sí repetiría la papeleta de Sumar este 9J, mientras que un 18,3 por ciento de sus votantes todavía no ha decidido su voto. Precisamente, en Sumar defienden que en estas elecciones lo que se decide es el reequilibrio de las fuerzas que componen el Gobierno de coalición (PSOE-Sumar) y evitan de esta manera darle importancia a la lucha en la izquierda altenrativa. Del resultado que obtenga Podemos, estos podrán mantener su confrontación con los de Díaz, o no.

No es el único dato que perjudicaría a los de Díaz -de confirmarse esta encuesta-, que le otorga cuatro escaños con entre el 5,4 y el 7,1% de los votos, frente al 12,31% que logró la coalición el 23 de julio cuando se presentaba con el concurso de Podemos, además de Más Madrid, IU, comunes, Compromís o la CHA, entre otros. Según la encuesta del órgano que dirige José Félix Tezanos, un 19,1 por ciento de los electores de Sumar del pasado 23-J no conoce a su candidata a las europeas, la exdirectora del CEAR, Estrella Galán, mientras que solo un 0,6 de sus votantes no conoce a Irene Montero, la candidata de Podemos a las europeas. Precisamente, uno de los aspectos que preocupa a Sumar es ese, el grado de conocimiento de su candidata frente a una hipermediática Irene Montero -exministra de Igualdad y número dos de Podemos. Los morados, juegan con esa ventaja y la explotarán hasta el final.

De hecho, el CIS pregunta por cuál de los candidatos que se presentan a las europeas creen los ciudadanos que cuentan con más preparación. En la izquierda alternativa, el dato es jugoso también. De los votantes de Sumar del 23J, un 39,2% opta por Teresa Ribera (PSOE), un 31,7% por Irene Montero y solo un 11,4 por ciento por Estrella Galán. Lo mismo ocurre con el candidato que más confianza ofrece. De los electores de Díaz, un 33,7% opta por la candidata socialista, un 30,7% por la dirigente morada y solo un 17,9 para la candidata Estrella Galán.

n cambio de guion. A medida que se acercan las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Sumar emplea una nueva estrategia política y pone la mirada en el PSOE, a quien aprieta en la recta final de la campaña con el objetivo de ganar distancia y centralizar en su partido la fuga de votantes socialistas descontentos. La formación de Yolanda Díaz se lanza a la confrontación directa con el partido con el que convive en Moncloa con la intención de distraer la mirada de la gran batalla que se vive dentro de la izquierda alternativa: la lucha fratricida entre Yolanda Díaz e Irene Monter