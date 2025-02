La Diputación de Badajoz admite a la juez que no puede determinar cuándo presentó David Sánchez sus memorias anuales fechadas a mano

La Diputación de Badajoz abona las dudas de la juez que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, sobre las actividades que ha realizado desde 2017 -renunció a su cargo hace solo unos días- primero como coordinador de conservatorios y, desde 2020, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El responsable del área de Cultura de la institución, Manuel Candalija, ha trasmitido a la magistrada Beatriz Biedma que desconoce la fecha en que fueron realizados los informes anuales remitidos al juzgado sobre su trabajo en la Diputación, y también por qué los firmó y fechó a mano. De hecho, señala que no los recibió de forma telemática, sino "en formato papel" el pasado 3 de febrero, 48 horas antes de que el hermano del presidente del Gobierno anunciara su dimisión.

La instructora sospecha que esos documentos fueron elaborados ad hoc para justificar sus funciones en su puesto de alta dirección después de que se los reclamase por vía judicial, dado que todos esas memorias venían con una firma anotada manualmente, sin forma de comprobar fehacientemente cuándo fueron realizados y aportados a la Diputación como rendición de cuentas por su trabajo a lo largo del año.

Ahora, desde el área de Cultura se pone en conocimiento de la juez -en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN- que se desconoce la razón por la cual el autor de los informes citados optó

por fecharlos y firmarlos de forma manuscrita en lugar de digitalmente", una opción que -matiza no obstante- "que también ha utilizado en otros documentos". Además, pone de relieve que no hay forma de saber cuándo se elaboraron ni la fecha en que se recibieron porque "los informes no fueron enviados a este área por medios telemáticos en los que quedara constancia de su fecha de emisión y/o recepción, haciéndose llegar a este director de área en formato papel el pasado 3 de febrero". Dos días después, David Azagra -nombre artístico de David Sánchez- renunciaba a su cargo.

Pero las explicaciones de Candalija, que se pone a disposición de la magistrada para "cualquier otra aclaración", no han convencido a Biedma, que en una providencia ha decidido a la vista de ese escrito reclamar al letrado del Gabinete de Asuntos Jurídicos de la Diputación de Badajoz, que "aclare" si las memorias de actividades presentadas por David Sánchez "obraban ya registradas en el Área de Cultura desde las fechas que constan en las mismas, y por lo tanto archivadas y formando parte de algún expediente oficial, o si fueron entregadas todas ellas" el pasado día 3, "como se dice

en el informe, debiendo especificarse por quién se hicieron llegar" al director del área de Cultura.

Tal y como consta en los documentos enviados al juzgado, a los que ha tenido acceso este periódico, además de las memorias anuales con su actividad al frente de la Oficina de Artes Escénicas, David Sánchez adjuntó otra memoria, también fechada a mano, correspondiente al "primer trimestre" de 2025, fechada el 3 de febrero pasado, dos días antes de su dimisión.