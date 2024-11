El diputado de Sumar Gerardo Pisarello anuncia el fallecimiento de su mujer por un cáncer devastaddor

El diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha hecho este miércoles un alegato a favor de la sanidad pública tras la muerte por un cáncer de la que fue su mujer durante 20 años, Vanessa Valiño: "no quería dejar pasar la ocasión para agradecer como ciudadano al sistema público de salud que la cuidó".

Así lo ha manifestado Pisarello durante una intervención en la sala de prensa del Congreso apenas cinco días después de la muerte de Valiño, quien falleció el pasado jueves a causa de un "cáncer devastador". Una enfermedad por la que, según ha indicado, fallecen más de 115.000 personas al año.

"Si no fuera por los recursos destinados a la investigación científica y a la sanidad pública y universal, este número sería mucho mayor. A pesar del profundo dolor que me produce la pérdida de mi esposa no quería dejar pasar la ocasión para agradecer, como ciudadano, al sistema público de salud que la cuidó y le prolongó la vida de la mejor manera posible durante 9 meses", ha agradecido.

Pisarello ha nombrado uno por uno a los médicos y personal sanitario que atendieron a su mujer, y también se ha referido a quienes, pese a no tener las condiciones salariales que se merecen, se dedican a cuidados paliativos, en su mayoría mujeres. "Nadie -ha añadido- nos preguntó cómo nacer, pero hoy podemos decidir cómo morir y cómo hacerlo con dignidad. Esa fue la decisión innegociable de mi mujer, amparada por la lucha de muchos y muchas".

Asimismo, ha pedido que ni la polarización ni la discrepancia en muchos otros temas impida llegar a un compromiso común en defensa de mayores recursos para la investigación y para el sistema público de salud, informa Efe.

Y es que para el diputado lo que está en juego a menudo es la vida de nuestros seres queridos y el derecho inalienable de todas las personas, sin distinción, "a minimizar el dolor, a buscar la felicidad incluso en los momentos más difíciles".

Según ha contado, tras la pérdida ha recibido mensajes de apoyo de muchísimas personas, incluido miembros del Congreso de fuerzas políticas muy diferentes. La activista por la vivienda Vanessa Valiño murió hace cinco días a los 52 años a causa de un cáncer. Licenciada en Ciencias Políticas y Administración, trabajó como jefa de gabinete del área de Vivienda en la etapa de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona.