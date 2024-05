Dolors Monserrat: "Illa tendrá que entregar la gobernabilidad a Puigdemont para que Sánchez se mantenga en el poder"

La candidata del PP a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Dolors Montserrat, ha respondido a las preguntas planteadas por los periodistas para atornillar todavía más su intervención, durante el desayuno informativo de LA RAZÓN.

Santiago González, director general de Antena 3 Noticias: Todas las encuestas le dan como vencedora en las elecciones, salvo el CIS, de aquí a las elecciones, ¿confían en que los resultados sean ganadores o cree que puede haber algún efecto, como el huracán de las declaraciones de Milei, que pueda cambiar las previsiones?

Dolors Monserrat: El PP sale a ganar, con mucha ilusión. Somos un partido, dirigido por Alberto Núñez Feijóo, que ha ganado las municipales, las generales, ha conseguido una mayoría absoluta en Galicia y ha tenido un buen resultado en País Vasco y Cataluña. Esto nos indica que la ciudadanía y la sociedad española está escuchando al PP, porque tenemos principios firmes y, a la vez, tenemos las soluciones a los problemas reales de los españoles. Hace cinco años, España estaba gobernada por el PP en cinco CC AA y en cinco países de los 27 países de la Unión. Hoy estamos gobernando en 14 comunidades y en 13 países de la UE. Estamos solucionando los problemas de la gente desde la verdad y desde nuestros principios. No renunciamos a nuestros principios y no vendemos nuestros votos por el poder como hace Sánchez. La perspectiva que se nos abre en las europeas es positiva. Vamos a explicar nuestra gestión, el 70% de los ciudadanos españoles están gobernados por comunidades autónomas del PP. A los españoles les sienta bien cuando les gobierna el PP, porque les va mejor.

Santiago González: En materia de inmigración, ¿qué propuestas lleva el PP para mejorar la situación de España como frontera sur de la UE?

Dolors Monserrat: Hemos apoyado el pacto migratorio después de muchos años de discusión. España es la frontera sur de Europa y teníamos que tener una respuesta común desde Europa. Siempre hemos defendido una inmigración reglada y vinculada al empleo, una cooperación con países terceros, la lucha contra las mafias que utilizan este drama humano y esta respuesta tenía que ser desde la Unión Europea. Esto es lo que hemos pactado en el pacto migratorio y en esta nueva legislatura vamos a exigir que se ejecute este pacto migratorio.

Julián Cabrera, director de Informativos de Onda Cero: ¿Qué perfil de campaña se plantea el PP en estas elecciones? ¿Un perfil alto o perfil bajo? Teniendo en cuenta que desde el PSOE y Vox se va a intentar llevar el asunto de Milei hasta el 9J y se va a intentar que se vote con las vísceras.

Dolors Monserrat: Las últimas elecciones las empezamos con estos cinco días falsos de reflexión del presidente Sánchez. Estamos viendo que siempre utiliza cortinas de humo para que no hablemos de la verdad y de las vergüenzas del Gobierno de Sánchez, empezando por la corrupción, que ha entregado la gobernabilidad a un prófugo de la Justicia. No quiere que hablemos de sus vergüenzas y por eso mete cortinas de humo. No quiere que hablemos de los problemas reales de la gente. La gente ya no se lo cree, ya no se cree ninguna de las mentiras de Sánchez.

Ahí donde dijo que no dejaría descansar la gobernabilidad de España en el nacionalismo, ahí está Puigdemont con las llaves de la Moncloa; cuando dijo que no dejaría descansar la gobernabilidad de España en Bildu, ahí lo tiene de socio preferente; ahí donde dijo que no habría indultos, ahí están los indultos; ahí donde dijo que no tocaría el Código Penal, ha desaparecido la sedición y ha rebajado el delito de corrupción; ahí donde dijo que no habría amnistía, la próxima semana lo veremos aprobado en el Congreso. Ha mentido tanto que la sociedad no se lo cree. Y ahí está el resultado de las catalanas. Cuando analizas quien nos ha votado, hay muchos votantes hartos. Hay muchos españoles que están hartos de que entregue la igualdad de todos los españoles a un prófugo como Puigdemont. La amnistía nos hace desiguales a todos los españoles y da impunidad a unos pocos. Nuestra campaña en estas europeas será igual que todas las campañas donde hemos tenido muchos éxitos. Vamos a defender nuestros principios firmes con claridad. Mientras Sánchez solo se mira el ombligo y mantenerse en el poder agonizando en Moncloa, está dando la espalda a los jóvenes. Esta será nuestra campaña: principios firmes, soluciones reales.

Julián Cabrera: Existe la percepción de que las elecciones europeas no son tan importantes, que no hay tanto en juego como en unas generales. ¿Teme que esto pueda influir en un aumento del voto populista y del voto antieuropeísta en España y en el Continente?

Dolors Monserrat: Los primeros que dicen polarización son los primeros que polarizan. Cuando ves las elecciones, hemos ganado las autonómicas, las generales, en Galicia hemos conseguido una mayoría absoluta, hemos incrementado en País Vasco y Cataluña. No lo estamos haciendo mal. Escuchando y desde la verdad a los ciudadanos es cuando nos da apoyo. La gente está harta de la polarización, de los bulos, está harta de que les traten como tontos. La gente quiere políticos que solucionen los problemas reales y defiendan el imperio de la ley porque fuera de la ley solo hay totalitarismo. Esto es lo que defiende el PP. Somos un partido abierto, damos la bienvenida a todos los que se quieran sumar a nuestro proyecto. Representamos como nadie a la sociedad española desde la igualdad y la libertad.

Ángela Vera, periodista de La Sexta: Volviendo a la polémica por las declaraciones del presidente argentino, ustedes hablan de pinza entre el PSOE y Vox. ¿Temen que exista por este tema una movilización masiva de la izquierda de cara a europeas y se refleje en resultados con menos margen en distancia resultados PSOE y PP?

Dolors Montserrat: Podemos hablar de encuestas, podemos hablar de percepciones, pero vamos a hablar de hechos. Mucha gente decía es imposible que el PP crezca por el centro, pues ahí está. Decían que era imposible que el PP sume a votantes socialistas, pues ahí está. Es imposible que el PP sume a personas q se sentían más nacionalistas, pues ahí esta. Es imposible que vosotros seáis la esperanza de los catalanes huérfanos de proyecto político, pues ahí está. La respuesta en Cataluña es la misma que hemos obtenido en Galicia y la misma con el incremento que ha supuesto en el País Vasco. La gente lleva cinco años con un gobierno que levanta muros, por cada ladrillo que el PSOE ponga en ese muro, nosotros vamos a derribar seis ladrillos para que España este unida y que podamos gobernar para todos y con todos. Esto es lo que ofrece el PP. La gente cada vez se va sumando más al proyecto del PP porque saben que gobernamos desde la centralidad, que somos un partido europeísta, reformista, que no abandonamos a nuestros principios y lo demostramos desde ayuntamientos, comunidades. Gobernamos para la gente, para los ciudadanos. No gobernamos para mantenernos en el poder agonizando sino que gobernamos para la ciudadanía. Y así lo va a demostrar Feijóo cuando llegue a la Moncloa, que estoy convencida que será más pronto que tarde y tras el impulso q nos ha dado Cataluña.

Me quedo con los datos de últimas elecciones. La gente tiene claro lo que es el PP, la única alternativa al sanchismo y al nacionalismo. Los únicos que, si aglutinamos todo el voto al PP, podemos terminar con todas las políticas dañinas del sanchismo y de Sánchez, de las políticas condicionadas a un prófugo. España esta entregada su gobernabilidad a lo que decida Puigdemont. La gente me pregunta que va a pasar después del 9J en Cataluña. Aquí solo lo sabe Puigdemont, ni Sánchez ni Illa. Terminemos con todo esto. El PP está en pie, defendamos a los españoles y a Europa.

Ángela Vera. Respecto a inmigración, hay 15 países de la Unión Europea que piden a Bruselas que estudie la creación de centros fuera de la Unión para los inmigrantes rescatados en el mar, alabando así el como el modelo de la italiana Georgia Meloni con Albania. ¿Qué le parece esta fórmula al PP?

Dolors Montserrat. La repuesta nos la da el pacto migratorio. Nos ha costado mucho llegar a ese acuerdo con diez paquetes legislativos y por tanto la respuesta es el pacto migratorio. En esta legislatura que ahora cerramos, la solución ante los problemas ha sido la unidad en la respuesta de la Unión Europea. ¿En qué? Ante la pandemia, ante Ucrania, ante el pacto migratorio. La respuesta es siempre la unidad de la Unión Europea, no unilateralismo ni decisiones individuales de un presidente de gobierno. Nos ha costado mucho llegar a este pacto migratorio y desde el PP vamos a velar para que se ejecute el plan migratorio en España porque nos ha costado mucho. Han sido horas de dialogo, de discusión y se ha puesto encima de la mesa la problemática y las decisiones. Por tanto, no nos salgamos de las soluciones a las que nos ha costado tanto llegar. Ahí está la respuesta que es el pacto migratorio.

Carmen Morodo, adjunta al director de LA RAZÓN: ¿Con qué adjetivo calificaría el Congreso de Vox? ¿Cuánto le preocupa ese ascenso de la extrema derecha?

Dolors Montserrat: Yo no soy Vox, soy el PP. El adjetivo se lo tendrán que poner ellos. La gente dice que hay mucha polarización, que sube la extremaderecha. Hace cinco años, cinco primeros ministros de los 27 eran del PP y ahora son 13. Los datos indican que la gente cada vez más apoya al PP desde la centralidad que hemos pasado de gobernar en cinco comunidades a 14. Desde la seriedad. Y desde esa seriedad, la gente nos está escuchando, aun cuantos otros quieran poner cortinas de humo, y muha confrontación. Ahí está siempre el PP. Marcando el camino a la gente, que está en el centro que quiere que le solucionemos sus problemas, como la agricultura, que tenemos un campo arruinado por culpa de un gobierno que les ha criminalizado, les ha asfixiado a impuestos, con burocracia.. La gente quiere respuestas y las está encontrando en el PP. Estoy convencidísima en que una vez más la sociedad española apoyara al Partido Popular, que gobierna para todos.

Carmen Morodo. En Cataluña, ¿usted ve más claro la posibilidad de que se abra el camino a un gobierno en solitario de Salvador Illa con apoyo externo de ERC? ¿Eso facilitaría acuerdos de Illa en solitario con el PP?

Quien tiene la llave de la gobernabilidad en España es Puigdemont. Ni Sánchez, ni illa. Y a partir del 9J quien decidirá lo que pasa en Cataluña será Puigdemont. Y Sánchez que solo le importa mantenerse en poder y agonizar en Moncloa, va a entregar la Generalitat a Puigdemont. Esto es lo que nos están escondiendo otra vez, en otra campaña, lo que van a hacer el 9j. Siempre nos han mentido en campaña. Hay cientos de mentiras en el tiempo, como que no iban a descansar la gobernabilidad de España en el nacionalismo, en BIldu o que no podrían dormir con Podemos.. Y ahí está todo. Todo lo que han dicho que no harían y que han hecho. La gente ya no se la cree. Veremos el 9J como Illa, que es una marioneta de Sánchez, tendrá que entregar la gobernabilidad en Pugidemont, para que Sánchez se mantenga en el poder agonizando. A Sánchez solo le importa el poder y crear cortinas de humo para tapar la corrupción del entorno personal del partido y del gobierno.