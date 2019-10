Los sentimientos republicanos no parecen estar tan extendidos en el conjunto de la sociedad española como pudiera parecer escuchando el tenor de los argumentos de los líderes de los partidos nacionalistas y de la izquierda a la izquierda del PSOE. Al menos esa es la conclusión a la que llega un estudio demoscópico realizado para LA RAZÓN por NC Report con ocasión del debut de la Princesa de Asturias hoy en Oviedo durante los premios dela Fundación que lleva su nombre. Sea cual sea la preferencia abstracta de los ciudadanos españoles en cuanto a la forma política del Estado -monarquía o república- lo cierto es que una aplastante mayoría cree que Doña Leonor llegará a reinar cuando, previsiblemente dentro de décadas, el actual Monarca fallezca o abdique en su favor. Concretamente un 70,3% de os encuestados creen que la heredera al trono llegará a reinar frente a un 23,7% de los que creen que será durante el reinado de Felipe VI cuando se proclame una nueva república en España y que por tanto la Princesa no llegará al trono.

Segmentados por preferencias políticas sorprende poco que el fervor monárquico crezca a medida que uno se mueve hacia la derecha en el espectro de partidos. Los votantes de Vox creen que se producirá la sucesión en un 91,5%, los del PP un 86,8%, una cifra mu yparecida a la de Ciudadanos (85,6%) . Ya en el hemisferio izquierdo los electores del PSOE están de hecho muy cercanos a los de PP y PSOE (80,6%) y sólo en Unidas Podemos son mayoría (aunque por poco margen) los que piensan que Doña Leonor no llegará al trono (50,5% frente a un 45,5%).

La encuesta de NC Report también se centra, más allá de la figura de a heredera al trono, en la valoración general que le merece a los españoles la Corona y el actual Jefe de Estado, Felipe VI. En este apartado se constata el alto nivel de aprobación y simpatía que despierta el Rey incluso cuando no se le compara con los miembros de la clase política. En este sentido un 56,4% de los españoles encuestados valoraron «bien o muy bien» el reinado de Felipe VI frente a tan solo un 17,1% que lo calificó de «malo o muy malo». Los que lo tildaron de «regular» sumaron un nada despreciable 21,2%. En esta pregunta se repitió el patrón de que la derecha ve con mejores ojos la Institución pero es muy significativo fijar la atención en los votantes del PSOE que en este punto se comportan de manera más parecida a los de PP y Cs que a los de Unidas Podemos , republicanos a ultranza. Un 61,2% (por tanto por encima de la media nacional) de los votantes de Sánchez valoran positivamente el reinado del actual monarca. La importancia de este dato se calibra al considerar que sólo un 10,9% de los votantes de Unidas Podemos respondieron «bien» o «muy bien» al hacerles la misma pregunta.

De manera análoga, los españoles no parecen considerar necesaria la celebración de un referéndum para decidir si la forma política del Estado debe ser la Monarquía parlamentaria o la República. Un 54,4% de los participantes en el estudio creen que no hace falta una consulta sobre este tema frente a un 34,6% que verían con buenos ojos que se celebrara este tipo de votación. Una vez más son los votantes del PSOE los que desequilibran la balanza a favor de la Corona: el 53,2% no ve necesario el referéndum confirmando la opinión del recientemente fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba de que el PSOE es un partido republicano «que se siente muy cómodo con la Monarquía».

Y si faltaban pruebas para confirmar esto último basta echarle un vistazo a la siguiente pregunta de la encuesta que rezaba «¿Con que forma de Estado se identifica usted más, monarquía parlamentaria o república?» Los votantes de Sánchez respondieron con la monarquía en un 69,7% de los casos, muy por encima de la media del conjunto de los españoles, que fue del 57,8%. Los republicanos puros sumaron un 29,1% de las respuestas siendo Unidas Podemos el partido que más se inclina por esta forma de gobierno (92,15).