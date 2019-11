¿A qué pena se enfrenta Torra si es condenado por desobediencia?

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y multa de 30.000 euros (100 euros diarios durante 10 meses). Por su parte, Vox , acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros. Es la primera vez que un president en activo se sienta en el banquillo de los acusados.

De ser condenado, ¿sería inhabilitado inmediatamente?

La sentencia del TSJC podría conocerse en «dos o tres semanas», según el abogado del president, Gonzalo Boye. Entonces, se abriría un plazo para presentar recursos ante el Tribunal Supremo, por lo que Torra no quedaría inhabilitado de inmediato en el supuesto de que sea condenado. De hecho, no sería apartado del Govern hasta que el Supremo no ratificara la sentencia, algo que podría demorarse hasta junio o julio «como muy pronto», según palabras de Boye.

¿Quién ocuparía la presidencia?

De ser ratificada la hipotética inhabilitación de Torra, se abriría un plazo de diez días para nombrar a un nuevo president por parte del Parlament y a propuesta de JxCat. A diferencia de lo que ocurre en el Congreso, el candidato debería ser diputado y sumar 68 votos, una ecuación prácticamente imposible teniendo en cuenta que JxCat y ERC no suman mayoría y la posición de la CUP es la de adelantar comicios.

¿Aragonès, presidente provisional? Entonces Aragonès le sustituiría interinamente y de no prosperar una candidatura alternativa, se convocarían elecciones de forma automática en un plazo de dos meses.