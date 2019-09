De nuevo, vuelven las críticas y las quejas por la edad de muchos de los aviones con los que cuenta el Ejército del Aire, principalmente en lo que se refiere a la enseñanza. Son varios los pilotos consultados por este periódico que no dudan en cuestionar tanto la seguridad como los fondos con los que cuenta el Ejército del Aire, ya no solo para mantener las aeronaves, sino para renovar una flota «que ya empieza a estar más que anticuada», relatan. Si bien es cierto que no relacionan directamente la antigüedad de las aeronaves con el trágico accidente de ayer o el del pasado 26 de agosto, sí que se muestran muy críticos con la situación que viven: «No vemos la luz al final del túnel», comentaba ayer a LA RAZÓN un piloto, el cual destaca que cada vez tienen «más carga de trabajo y más responsabilidad», lo que afecta directamente, entre otros, a la conciliación, lo que lleva a muchos a marcharse: «Es una auténtica sangría. Se marchan muchísimos». Y es que ya lo avisó el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general Javier Salto, el pasado febrero: hay escasez de pilotos. «Hay un déficit del 10%», dijo, señalando que en la actualidad hay 450 y que la cifra ideal sería de 580. Pero, además, en estos diez años han perdido también el 94,5% de su presupuesto.

De ahí que haya pilotos que no duden en afirmar que «el Ejército del Aire es una empresa en quiebra total y absoluta. Sigue una marcha cuesta abajo muy chunga y el punto de inflexión no ha llegado ni se le espera aún».

«Solo espero que alguien, ya sea un político o alguien de uniforme, haga algo y tome una decisión para cambiar esta situación, porque la cosa está mal, muy, muy, mal», sentencia.