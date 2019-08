El PP no descarta incluir a Vox en la plataforma "España Suma"

La vicesecretaria de organización del PP, Ana Beltrán, aseguró este lunes que su partido no descarta incluir a Vox ni a ningún otro partido en la plataforma electoral España Suma, siempre y cuando compartan medidas como la defensa de la unidad de España o la bajada de impuestos.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Servimedia, Beltrán afirmó que no hay que "alarmarse" ante la propuesta de una presentación conjunta de PP y Ciudadanos a unas elecciones generales, puesto que su objetivo es que el voto de centroderecha no se disperse y estas formaciones ya han alcanzado pactos programáticos en diferentes administraciones.

Preguntada sobre si Vox podría ser incluido en España Suma, la vicesecretaria de Organización del PP aseguró este acuerdo electoral no está cerrado a ningún partido. "Yo no estoy diciendo", afirmó, "que dentro de España Suma estén todos o no (en alusión a la inclusión de Vox), habría que articularla y verlo. Pero lo que sí que tengo claro y quiero dejar claro es que esa plataforma lo que tiene como prioritario es ganar a la izquierda y poder conformar gobiernos de centro derecha".

Beltrán concluyó que ese proyecto de una coalición para las elecciones generales en España es compatible con las declaraciones realizadas por algunos líderes territoriales populares, como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijó, que aseguró este domingo que España Suma no era necesaria para Galicia porque el PP es ya un partido que suma en ese territorio.

